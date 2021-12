Acontecerá em Londres, no dia 26 de outubro, a estreia mundial de "007 Contra Spectre", o novo filme de James Bond, dirigido por Sam Mendes e estrelado por Daniel Craig, segundo informou nesta sexta-feira, 17, a conta do "Agente 007" no Twitter.

O filme, que chegará aos cinemas do Reino Unido e da República da Irlanda no mesmo dia e ao resto do mundo em 6 de novembro (no Brasil, será dia 5), começou a ser rodado no início de dezembro do ano passado na capital britânica.

O ator Daniel Craig voltará a encarnar James Bond, em um elenco que inclui também Christoph Waltz, Lea Seydoux, Monica Bellucci, Ralph Fiennes e Andrew Scott.

Os produtores do filme, o 24º da franquia do agente secreto, escolheram o nome "Spectre" porque assim era conhecido o sindicato do crime internacional comandado pelo vilão Blofeld, que aparece pela primeira vez no romance "Operação Trovão", de Ian Fleming.

Este será o quarto filme com Craig como 007, após suceder o irlandês Pierce Brosnan em 2005, e o segundo do agente secreto dirigido por Sam Mendes, após "007 - Operação Skyfall" (2012), que arrecadou US$ 1,1 bilhão no mundo todo.

Estreia mundial de 007 Contra Spectre será em 26 de outubro

