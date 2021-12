Estreia de novo 'X-Men' bate 'Avatar' nas bilheterias

O filme "X-Men: Dias de um Futuro Esquecido" arrecadou 302 milhões de dólares em todo o mundo nesta segunda-feira, coroando um final de semana no qual ultrapassou "Avatar" como melhor estreia global do estúdio 20th Century Fox.

O sétimo filme da franquia "X-Men" liderou as bilheterias nos Estados Unidos e no Canadá, rendendo 111 milhões de dólares entre sexta-feira e segunda-feira, de acordo com estimativas da empresa de monitoramento Rentrak. O mais recente capítulo da saga mutante ainda levantou outros 191 milhões de dólares ao redor do mundo, informou a Fox.

A sequência foi impulsionada por ótimas críticas, incluindo uma avaliação 91 por cento positiva no site Rotten Tomatoes, referência na área, e uma nota "A" do público em levantamento do instituto de pesquisa CinemaScore, segundo executivos da Fox.

O filme atraiu uma plateia diversificada de 56 por cento de homens e 44 por cento de mulheres, disse o vice-presidente e gerente de vendas 20th Century Fox, Spencer Klein.

"O filme ganhou terreno junto à audiência em geral", declarou ele.

Entre sexta-feira e domingo, "X-Men" vendeu globalmente uma quantidade de ingressos que superou os da estreia de "Avatar" em dezembro de 2009, quando a aventura de ficção científica amealhou 241,5 milhões de dólares no mundo todo e se tornou o filme de maior arrecadação de toda a história, somando 2,8 bilhões de dólares, de acordo com o site Box Office Mojo.

"X-Men" vendeu 261,8 milhões de dólares em ingressos mundialmente em seus três primeiros dias de exibição em 119 países, incluindo 37,7 milhões de dólares na China, segundo maior mercado de cinema do mundo. "Avatar" não estreou na China durante seu primeiro final de semana em cartaz.

No episódio mais recente da série da Marvel Comics, Wolverine, interpretado novamente por Hugh Jackmann, viaja no tempo para tentar salvar os mutantes de sua futura destruição. Para alterar a história, ele é atraído a uma batalha com Mystique, papel da oscarizada Jennifer Lawrence na produção de 200 milhões de dólares.

O filme teve que lutar com uma dose de propaganda desfavorável depois que dois homens acusaram o diretor Bryan Singer de abusá-los sexualmente na adolescência, acusações que ele nega.

A chegada bombástica de "X-Men" enxotou o novo "Godzilla" para a segunda posição nos cinemas norte-americanos e canadenses. A refilmagem do clássico japonês obteve 39,4 milhões de dólares nos dois países entre sexta-feira e segunda-feira, e elevou sua arrecadação global para 324,5 milhões de dólares, de acordo com a Warner Bros.

A nova comédia romântica "Blended" ficou em terceiro, aquém das previsões, com 18,2 milhões de dólares na América do Norte até esta segunda-feira. O filme tem Drew Barrymore e Adam Sandler como pais solteiros de férias com os filhos em um resort na África.

A comédia "Neighbors", de Seth Rogen, chegou em quarto com 17,2 milhões de dólares, à frente da sequência "O Espetacular Homem-Aranha 2", que obteve 10 milhões de dólares na quinta colocação.

adblock ativo