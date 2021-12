Estreante em Salvador, Mostra Ecofalante de Cinema começa nesta quinta na Sala Walter

Considerado o mais importante evento audiovisual sul-americano dedicado à temática socioambiental, Salvador recebe pela primeira vez, a Mostra Ecofalante de Cinema. O festival começa nesta quinta-feira, 12, e vai até a quarta-feira, 18, na Sala Walter da Silveira. Todas as sessões são gratuitas e abertas ao público.

Ao todo, o evento contará com 12 filmes de diversos países, que trazem reflexões sobre temas urgentes ligados a questões socioambientais contemporâneas, como o desconhecido transporte global marítimo e suas consequências para o meio ambiente, a situação do sistema de saúde na Venezuela atual, o desastre de Chernobyl e o lixo eletrônico em Gana.

Além das exibições de filmes, serão realizados dois debates. O primeiro ocorre já na quinta-feira, 12, após sessão do filme O Custo do Transporte Global com Eduardo Mendes da Silva, professor do Instituto de Biologia da UFBA. O documentário apresenta uma investigação sobre o transporte marítimo de mercadorias e aborda os custos ambientais e sociais por trás dessa indústria, como as consequências na vida marinha, as condições de trabalho nas embarcações e a poluição dos oceanos.

O segundo debate acontece na sexta-feira, 13, com o filme brasileiro GIG - A Uberização do Trabalho e traz os especialistas Bruno Durães e Graça Druck. O documentário, que venceu o Prêmio do Público na 8ª Mostra Ecofalante, aborda o crescimento do trabalho mediado por aplicativos e plataformas digitais.

Vencedor do Prêmio do Júri na Competição Latino-Americana, o documentário Está Tudo Bem (Venezuela/Alemanha, 2018), que aborda a falta de medicamentos no centro da crise do sistema de saúde na Venezuela é um dos destaques da mostra. Na temática de saúde, o americano Ebola: Sobreviventes segue as histórias de três personagens no centro da epidemia de Ebola na Serra Leoa.

Outros que merecem atenção é Bem-Vindo a Sodoma (Áustria, Gana, 2018), que retrata um dos lugares mais contaminados do planeta: Agbogloshie, em Gana, o maior depósito de lixo eletrônico do mundo; e o brasileiro Idade da Água, que traz um alerta sobre a questão da falta de água e sobre a cobiça internacional pela Amazônia.

Falando sobre economia, Golpe Corporativo retrata o controle do processo político nos EUA por corporações e bilionários. Já o longa canadense Superalimentos aborda os fatos e mitos por trás de alimentos considerados “super-nutricionais” e revela o efeito cascata dessa indústria nas famílias de agricultores e pescadores mundo afora.

O desastre nuclear de Chernobyl é o tema de O Suplício: Vozes de Chernobyl. Baseado no livro vencedor do prêmio nobel “Vozes de Tchernóbil - A história oral do desastre nuclear”, de Svetlana Alexievich, o filme traz relatos de testemunhas oculares, que falam sobre suas antigas vidas cotidianas e então da vida depois da catástrofe.

O documentário Dolores conta a história de Dolores Huerta, uma das mais importantes, embora pouco conhecidas, ativistas da história dos Estados Unidos. Co-fundadora da Farm Workers Union, ela contribuiu enormemente para a luta dos trabalhadores rurais, além da igualdade racial e paridade de gênero.

No belga A História do Porco (em Nós), o público é convidado a participar de uma jornada centrada no porco, da pré-história ao presente e ao redor do mundo. Já A Verdade sobre Robôs Assassinos é um filme revelador que toma incidentes em que robôs causaram a morte de humanos como uma janela para a automação global e suas consequências.

