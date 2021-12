Estilista Tom Ford está de volta ao cinema em grande estilo

Seis anos após estrear nos cinemas como diretor e roteirista no ótimo Direito de Amar, o estilista Tom Ford mostra que o sucesso do seu debut nas telas não foi por acaso. A volta triunfal é com Animais Noturnos, que já está nos cinemas de Salvador.

Novamente como diretor e roteirista, ele conta a história de Susan Morrowm (Amy Adams), uma dona de galeria de arte em crise financeira e no casamento. Um dia, ela recebe o manuscrito do livro Animais Noturnos, escrito pelo ex-marido Edward (Jake Gylenhaal).

O livro, perturbador, mostra a história de uma família que é vítima de uma gangue nos Estados Unidos. Susan então identifica que ali estão revelados erros cometidos por ela no passado.

Roteiro eficaz

Animais Noturnos é um belo exemplar de "filme de vingança", já que a trama escrita pelo ex-marido é elaborada de forma psicológica e brilhante com intenção de desnortear a ex-mulher. Angústia e tensão são as palavras que melhor definem o filme.

O roteiro de Ford foi eficaz em adaptar de forma fluida o maçante livro no qual foi adaptado, Tony e Susan, escrito por Austin Wright e lançado em 1993.

O elenco é um destaque à parte. Amy Adams entrega uma excelente atuação. Jake Gylenhaal está em uma das melhores performances. Michael Shannon, como o xerife da história do livro, e Aaron Taylor Johnson, o líder da gangue, também se destacam.

Não à toa, o filme foi indicado ao Globo de Ouro nas categorias direção, roteiro e ator coadjuvante, Aaron Taylor Johsnon. Não será surpresa se ainda concorrer, no Oscar, a melhor filme.

Que Tom Ford deixe o mundo fashion de lado e faça mais filmes.

Serviço

O quê: Animais noturnos / De Tom Ford / com Amy Adams, Jake Gylenhaal, Michael Shannon e Aaron Taylor Johsnon

Onde: Cinemark, Cinépolis Bela Vista, UCI Orient Barra, UCI Orient da Bahia, UCI Orient Paralela

Classificação: 16 anos

adblock ativo