"Estão jogando pedra na pessoa errada", critica cineasta

O cineasta pernambucano Cláudio Assis subiu ao palco do Cine Brasília na noite do último sábado para apresentar seu novo filme, "Big Jato". Quando pegou o microfone para falar, foi impedido por uma série de vaias e gritos de "machista". Foi Matheus Nachtergaele quem tomou a palavra e contornou a situação: "A gente pode vaiar nossos horrores, mas aplaudir nossas maravilhas", disse o ator. Ao fim da sessão, o filme foi aplaudido de pé.

Assis colhe os frutos do polêmico debate do filme "Que Horas Ela Volta?", de Anna Muylaert, no mês passado, em Recife. Junto com o também cineasta Lírio Ferreira, aparentemente embriagados, tumultuaram o debate e impediram que fosse levado adiante com depoimentos inadequados. O caso teve repercussão negativa para os dois cineastas pernambucanos que acabaram sendo expulsos, por um período de um ano, dos espaços da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).

Big Jato é adaptado do livro homônimo do jornalista e romancista Xico Sá. Conta a história do jovem Francisco, no sertão pernambucano, que acompanha o pai em um ofício ingrato: limpar as fossas das casas com o caminhão tanque apelidado de "Big Jato".

Matheus Nachtergaele interpreta não só o pai de Chico, um sujeito rude e machista, como também o tio dele, irmão gêmeo do pai do garoto, um radialista que incentiva o garoto a se tornar poeta, seu grande sonho. São duas faces de uma mesma persona masculina. Marcélia Cartaxo interpreta a mãe do garoto.

O tema da sujeira e podridão do mundo já aparecia em outros filmes de Assis, como em "Baixio das Bestas", representante de um cinema mais agressivo que ele gosta de fazer. Mas o tom de "Big Jato" é bem mais ameno, um filme de rito de passagem quando o jovem precisa confrontar-se com a dureza e as desilusões do mundo.

O diretor Cláudio Assis falou para o Jornal A TARDE durante o festival sobre o filme e as polêmicas recentes. Confira a entrevista.

Como você avalia essa polêmica recente com a diretora do filme Que Horas Ela Volta?, Anna Muylaert?

Quando aconteceu aquele episódio com a Ana, que é minha amiga, eu estava emocionado pelo sucesso do filme dela. Mas aí começaram a atirar pedra em mim, a coisa foi crescendo e virou algo dessa proporção e me acusaram de ser machista. Meu cinema prega totalmente o contrário, eu denuncio o machismo. Eu apoio todas essas causas, de qualquer tipo de segregação e preconceito. Estão jogando pedra na pessoa errada.

Você já estava preparado para esses ataques?

Sobre a vaia, eu já vaiei, já fui vaiado na minha carreira, não tenho problema nenhum com a vaia. O que você não pode é estragar um momento importante. No palco, eu queria apresentar uma atriz brasiliense que estava em São Paulo e chegou em cima da hora, fez o maior sacrifício para estar lá e não a deixaram falar. A vaia também tem que ser inteligente, e aquela vaia é burra.

Sobre Big Jato, quando você teve contato com o livro de Xico Sá e pensou que seria seu próximo filme?

Eu e Xico somos muito amigos e a gente sempre teve vontade fazer alguma coisa juntos, sendo que ele já havia trabalhado em A Febre do Rato. E quando ele começou a escrever esse livro a gente já trocava ideias. Então é uma participação muito ativa dele no processo de formação do filme. Mas, na construção e adaptação do roteiro, assinado por Hilton Lacerda e Ana Carolina Francisco, ele deixou bem livre e confiou totalmente no trabalho deles. Ele só foi ver o filme depois de pronto, eu o obriguei a ver e ele adorou o resultado final.

Pensando em seus filmes anteriores, esse é um filme mais terno. Você já pensava em fazer um filme nesse tom poetizado ou isso surge naturalmente através do material original?

Eu já tive ideias de fazer um filme de pegada infantil com o roteirista Paulo Lins, mas a gente deixou de lado esse projeto. E agora eu vi a oportunidade com esse filme de trabalhar com um núcleo familiar e a formação de um poeta. A gente teve esse cuidado de fazer algo com carinho, o filme é uma espécie de fábula, mas nordestina, lógico. Tem muita poesia no filme. E ao mesmo tempo uma pegada de humor também.

O livro do Xico Sá tem uma estrutura muito fragmentada. Como vocês lidaram com isso no roteiro e na montagem?

Do roteiro para o filme pronto mudou muito pouco. Na montagem a gente só inverteu algumas cenas de lugar. E a gente criou algumas coisas novas. Tem aquela coisa de Os Beatles só existirem porque existe Os Betos [grupo musical que aparece no filme]. Isso não está no livro, mas foi uma forma que encontramos de não ter que usar a música dos Beatles porque a gente não ia ter como pagar os direitos autorais. Então acrescentamos essas coisas. Eu gosto que os roteiristas estejam sempre presentes no set porque se eu tenho uma ideia ali, a gente desenvolve junto.

Como vocês chegaram à região onde o filme foi rodado?

Filmamos entre as cidades de Pesqueira e Arcoverde, no interior de Pernambuco, que é o portal do sertão. E também ali perto no Vale do Catimbau, em uma cidade que pertence a uma área de demarcação da tribo indígena dos Xucurus. O Xico Sá é do interior do Ceará e eu do interior de Pernambuco. Nós dois já conhecíamos aquela região, mas saímos em viagem com a co-roteirista Ana Paula Francisco para que ela entendesse que sertão é esse e fomos incorporando algumas coisas no filme.

Pensando agora num contexto maior de produção, fala-se e louva-se muito hoje o chamado novo cinema pernambucano. Como você enxerga esse momento?

Pernambuco sempre esteve presente na cena cinematográfica, desde o cinema mudo, depois teve a fase do super-8. Quando chegamos a Baile Perfumado [filme dirigido por Lírio Ferreira], ali está Paulo Caldas, o próprio Lírio, Marcelo Gomes, eu, Cecília Araújo, Hilton Lacerda. A gente se juntou para fazer Baile Perfumado e nesse momento estava surgindo o Mangue Beat. E daí fomos dando continuidade. Hoje temos essas leis pelas quais a gente lutou tanto em Pernambuco, uma das melhores no Brasil, e também contamos com o avanço da tecnologia. E esses novos realizadores também se juntaram para fazer seus filmes, montar suas produtoras, eles trabalham em grupo. E o resultado está aí, com filmes premiados nacional e internacionalmente.

Você se sente bem integrado a esse movimento?

Totalmente. Mas uma coisa interessante é que mesmo a gente se juntando, sendo sócios ou parceiros, todos fazem um trabalho diferente, cada um luta pelo seu cinema, ninguém se copia. E o cinema não deve ser pernambucano, a linguagem do filme é mundial. Seja de onde for a obra, você pode entendê-la. A gente se cansava por um cinema que era feito somente no eixo Rio-São Paulo. Mas também, quando chega o cinema feito em Pernambuco, a gente não quer ser tachado como um cinema feito à parte, porque aí você segrega. Fazemos cinema nacional.

adblock ativo