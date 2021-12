"Está sendo fantástico", diz Guilherme Fontes sobre Chatô

O A TARDE/Cineinsite converou com o diretor Guilherme Fontes sobre o filme Chatô. Confira a entrevista abaixo, feita por telefone:

O filme foi lançado no Rio e em São Paulo, agora chega ao Nordeste, a outras praças.

A gente saiu de 16 para 44 pontos de exibição, e eu gostaria de chegar até 150 até o Natal e aí depois, gradativamente..., porque é assim que funciona o cinema: o cinema, na realidade, funciona você saindo logo com 150 salas, mas, como é a minha primeira distribuição, estou indo mais devagar.

E como você viu essas duas primeiras semanas no Rio de Janeiro e em São Paulo? Valeu a expectativa?

Está sendo fantástico, não há uma pessoa de 18 ou de 90 anos, 50 ou 70 anos, que não tenha tido a sensação que teve um grande programa, tipo: 'Saí com minha mulher, fui pro cinema e embarquei num filme que é muito próximo de cada um de nós'. A brasilidade de Chateaubriand, o estilo de Chateaubriand, a forma como ele empreende, a paixão como ele empreende e a forma com que ele doa, depois, em troca de arte, dando arte, espalhando arte pelo Brasil, isso acaba seduzindo o espectador. Claro que com uma boa história de amor.

Você fez uma espécie de apropriação da história de Chateaubriand? Fale um pouco sobre isso.

Olhe, eu não sinto apropriação. Acho que o ser público, o ser humano público, ele é desprendido disso. Para ser um bom ser público é importante que você perceba que quase não se pertence mais. Seja o cantor, seja o político, seja o artista, aquele que vive do setor público, dessa coisa pública, não tem esse sentimento, não deveria ter esse sentimento.

E depois desse tempo em que você filmou, acrescentou agora algo mais ao filme?

Acrescentei em termos estéticos...?

Sim, estéticos, de imagens....

... de técnica, imagem...? Na verdade, eu vou dizer para você, eu tenho dito que o filme 'é copyright 2015'. Desde o início, eu tenho dito que este filme se utilizou das maiores e melhores técnicas disponíveis. E agora não foi diferente. Eu realmente sabia que era a hora de estrear, iniciei o processo final utilizando o que há de melhor em som e imagem. Então, a atualidade dele não é só o conteúdo, não é só a forma com que a gente encontra ou encara o Chateaubriand ou o magnata das comunicações, mas é também um encontro atual entre edição, imagem e som. Então, daí eu acho a percepção da crítica de São Paulo quanto à atualidade do filme. Eu dei a última pincelada agora, entre agosto de 2014 e março de 2015. Eu nunca quis sentar na máquina sem que soubesse que ia conseguir acabar, do ponto de vista financeiro. Então, quando eu tive certeza, sentei na máquina e concluí do meu jeito.



Quais as suas influências?

Eu acho que fiz uma grande pajelança daquilo que eu vi, vivi, com quem convivi. Já estou com quase 35 anos nesse ramo. Eu participei de trabalhos incríveis, com pessoas incríveis. Então, as minhas influências são as pessoas com quem convivi, mas é óbvio que eu bebi em outras fontes do ponto de vista cinematográfico. Então, eu já bebi, sempre bebi, desde o início: Fellini, Sergio Leone, Francis Coppola, Martin Scorsese, Roman Polanski e mais agora em Luc Besson. Do Brasil, não há como negar minhas origens. Jorge Durán, Cacá Diegues. Toda influencia do Tropicalismo na minha vida, quando eu estava desabrochando, na adolescência, a pesquisa do Modernismo (que mais?), os detalhes do Modernismo. Muita coisa, como você vê.



Vendo Chatô, lembrei da estrutura de dois filmes: All That Jazz, de Bob Fosse, e muito de Lola Montès, de Max Ophüls.

Eu estudei, me inspirei, é como eu te falei, eu me inspirei em várias coisas que são os meus momentos. Então, All That Jazz é repetidamente comentado, mas é vago, só naquele momento em que eu achei que o filme poderia ser um grande musical, ou mais musical do que é. Hoje eu diria que por um triz ele não virou um grande musical, então, eu já passei por isso, por essa ideia, outros clássicos, outros filmes. Eu tenho um estilo muito próprio. Eu vejo, eu assisto, eu conheço e depois eu jogo tudo fora. Esqueço de tudo, não lembro de nada. Eu brinco, eu costumo dizer: eu durmo em quase todos os filmes. É um lugar onde eu me sinto melhor. Eu entro, eu me sinto bem. Durmo uns dois ou três minutos, aquilo me faz um bem danado. Então eu vou embora o filme inteiro. Eu me sinto tão bem dentro de uma sala de cinema, eu absorvo aquilo que eu assisto, com o que eu convivo diariamente, para tirar o melhor.

Você pensa em uma carreira internacional para o filme?

Ele está tomando vida própria, isso é muito bom, as pessoas adoram o filme, eu tive uma crítica espetacular, quase todos os meus heróis se renderam ao filme, quase todos os inimigos se renderam ao filme, detratores, etc. Isto, para mim, é o melhor presente. Eu, na verdade, quero que o filme contribua exatamente com o que ele é, com a qualidade. Eu estou preocupado com qualidade, desde o início, é com isso que o cineasta tem que se preocupar, não com contabilidade. Então, desvirtuou-se uma produção, a produção artística. O cineasta deixou de ser cineasta e passou a ser contador.

O que você projeta para a sua carreira no futuro como cineasta?

Olha, viver disso. Viver, manter, evoluir e não deixar me prender à burocracia.

E com relação a todos os problemas por que passou a produção de Chatô?

O gestor do dinheiro público vai ter sempre que prestar conta. Mas daí a prestar conta para toda a plateia, para todo mundo ficar olhando onde você comprou o pão, onde você comprou a maquiagem, isso não existe. Então, o que importa, agora, é que quero rodar com ele pelo país inteiro, dar tempo de as pessoas assistirem ao filme. A gente saiu no Rio de Janeiro e em São Paulo. Estamos com as mesmas posições no Rio e em São Paulo. Estamos indo para a terceira semana. Estamos agora indo em direção ao Nordeste e Sul e Norte etc. E se ele se mantiver por três, quatro semanas e continuar sendo exibido em outras cidades por muito tempo, eu fico muito feliz com isso. É o que mais quero.

