Especial Vingadores: Vai maratonar os filmes da Marvel no feriado? Saiba por onde começar

Com a estreia de Vingadores: Ultimato na quinta-feira, 25, vem o fim da fase III do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). E para aproveitar o feriado prolongado que tem início nesta sexta-feira, 19, os fãs podem maratonar os 21 filmes anteriores a nova produção. Confira como começar e qual a importância de cada filme para o último capítulo da franquia.

Capitão América: O Primeiro Vingador / Ano que se passa no UCM: 1943-1945

Steve Rogers (Chris Evans) é um jovem que participa de experiências visando a criação do supersoldado americano. Quando os oficiais militares conseguem transformá-lo em uma arma humana, eles percebem que não podem arriscar a vida do jovem nas batalhas de guerra.

Fique atento: Além de apresentar o herói, o longa apresenta o escudo utilizado por ele. O objeto é frequentemente comentado nos próximos filmes e ganha foco no primeiro trailer de Ultimato, assim como, o amor da sua vida, Peggy Carter.

Capitã Marvel / Ano que se passa no UCM: 1995

Carol Danvers (Brie Larson) é uma ex-agente da Força Aérea norte-americana, que, sem se lembrar de sua vida na Terra, é recrutada pelos Kree para fazer parte de seu exército de elite. Inimiga declarada dos Skrull, ela acaba voltando ao seu planeta de origem para impedir uma invasão dos metamorfos, e assim vai acabar descobrindo a verdade sobre si, com a ajuda do agente Nick Fury (Samuel L. Jackson) e da gata Goose

Fique atento: As origens da Capitã Marvel se relacionam bastante com Guerra Infinita e Ultimato. A heroína é uma das apostas para derrotar Thanos no novo capítulo da trama.

Homem de Ferro / Ano que se passa no UCM: 2010

Tony Stark (Robert Downey Jr.) é um industrial bilionário, que também é um brilhante inventor. Ao ser sequestrado ele é obrigado por terroristas a construir uma arma devastadora mas, ao invés disto, constrói uma armadura de alta tecnologia que permite que fuja de seu cativeiro. A partir de então ele passa a usá-la para combater o crime, sob o alter-ego do Homem de Ferro.

Fique atento: O primeiro filme do Homem de Ferro é bastante explorado no segundo trailer de Ultimato. Nele, vemos o herói mais uma vez usando sua inteligência e poucos recursos para sair de uma situação de perigo.

Homem de Ferro 2 / Ano que se passa no UCM: 2011

Após confessar ao mundo ser o Homem de Ferro, Tony Stark (Robert Downey Jr.) passa a ser alvo do governo dos Estados Unidos, que deseja que ele entregue seu poderoso traje. Com a negativa, o governo passa a desenvolver um novo traje com o maior rival de Stark, Justin Hammer (Sam Rockwell). Jim Rhodes (Don Cheadle), o braço direito de Tony, é colocado no centro deste conflito, o que faz com que assuma a identidade de Máquina de Combate.

Paralelamente, Ivan Vanko (Mickey Rourke) cria o alter-ego de Whiplash para se vingar dos atos da família Stark no passado. Para combater Whiplash e a perseguição do governo, Stark conta com o apoio de sua nova assistente, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), e de Nick Fury (Samuel L. Jackson), o diretor da S.H.I.E.L.D

Fique atento: A viúva-negra é apresentada no filme. A personagem tem uma grande missão em Ultimato.

O Incrível Hulk / Ano que se passa no UCM: 2011

Vivendo escondido e longe de Betty Ross (Liv Tyler), a mulher que ama, o cientista Bruce Banner (Edward Norton) busca um meio de retirar a radiação gama que está em seu sangue. Ao mesmo tempo ele precisa fugir da perseguição do general Ross (William Hurt), seu grande inimigo, e da máquina militar que tenta capturá-lo, na intenção de explorar o poder que faz com que Banner se transforme no Hulk.

Fique atento: Apesar de não contar com o intérprete de Hulk em Vingadores (Mark Ruffalo), o O Incrível Hulk é parte do UCM. O equilíbrio entre homem e criatura é decisivo na hora de enfrentar Thanos em Ultimato.

Thor / Ano que se passa no UCM: 2011

Thor (Chris Hemsworth) estava prestes a receber o comando de Asgard das mãos de seu pai Odin (Anthony Hopkins) quando forças inimigas quebraram um acordo de paz. Disposto a se vingar do ocorrido, o jovem guerreiro desobedece as ordens do rei e quase dá início a uma nova guerra entre os reinos. Enfurecido com a atitude do filho e herdeiro, Odin retira seus poderes e o expulsa para a Terra. Lá, Thor acaba conhecendo a cientista Jane Foster (Natalie Portman) e precisa recuperar seu martelo, enquanto seu irmão Loki (Tom Hiddleston) elabora um plano para assumir o poder.

Fique atento: Thor introduz a história de outros mundos além da terra no UCM. Compreender as relações entre as galáxias é muito importante para Ultimato.

Vingadores / Ano que se passa no UCM: 2012

Loki retorna à Terra enviado pelos chitauri, uma raça alienígena que pretende dominar os humanos. Com a promessa de que será o soberano do planeta, ele rouba o cubo cósmico dentro de instalações da S.H.I.E.L.D. e, com isso, adquire grandes poderes. Loki os usa para controlar o dr. Erik Selvig (Stellan Skarsgard) e Clint Barton/Gavião Arqueiro (Jeremy Renner), que passam a trabalhar para ele.

No intuito de contê-los, Nick Fury convoca um grupo de pessoas com grandes habilidades, mas que jamais haviam trabalhado juntas: Tony Stark/Homem de Ferro, Steve Rogers/Capitão América, Thor, Bruce Banner/Hulk e Natasha Romanoff/Viúva Negra. Só que, apesar do grande perigo que a Terra corre, não é tão simples assim conter o ego e os interesses de cada um deles para que possam agir em grupo.

Fique atento: A briga pelo Teserract, uma das seis joias do infinito, é o ponto alto do filme. Nele também, vemos a primeira aparição de Thanos. Segundo especulações, os eventos de Nova York podem ser a chave para a derrota de Thanos em Ultimato.

Homem de Ferro 3 / Ano que se passa no UCM: 2012

Desde o ataque dos chitauri a Nova York, Tony Stark (Robert Downey Jr.) vem enfrentando dificuldades para dormir e, quando consegue, tem terríveis pesadelos. Ele teme não conseguir proteger sua namorada Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) dos vários inimigos que passou a ter após vestir a armadura do Homem de Ferro. Um deles, o Mandarim (Ben Kingsley), decide atacá-lo com força total, destruindo sua mansão e colocando a vida de Pepper em risco. Para enfrentá-lo Stark precisará ressurgir do fundo do mar, para onde foi levado junto com os destroços da mansão, e superar seu maior medo: o de fracassar.

Fique atento: O medo de fracassar que Tony Stark sente é muito bem explorado em Guerra Infinita. Ultimato promete trazer esse sentimento ainda mais forte, especialmente nas decisões tomadas pelo herói.

Thor: O mundo sombrio / Ano que se passa no UCM: 2013

Enquanto Thor liderava as últimas batalhas para conquistar a paz entre os Nove Reinos, o elfo negro Malekith (Christopher Eccleston) acordava de um longo sono, sedento de vingança e louco para levar todos para a escuridão eterna. Alertado do perigo por Odin, o herói precisa contar com a ajuda dos companheiros Volstagg (Ray Stevenson), Sif (Jaimie Alexander), entre outros, e até de seu irmão, o traiçoeiro Loki , em um plano audacioso para salvar o universo do grande mal. Mas os caminhos de Thor e da amada Jane Foster se cruzam novamente e, dessa vez, a vida dela está realmente em perigo.

Fique atento: A joia da realidade é apresentada no filme. Os poderes de distorção dela ajudaram Thanos em Guerra Infinita. Em Ultimato, caberá aos heróis reescrever o que o vilão criou.

Capitão América: o soldado invernal / Ano que se passa no UCM: 2014

Dois anos após os acontecimentos em Nova York, Steve Rogers continua seu trabalho com a agência S.H.I.E.L.D. e também segue tentando se acostumar com o fato de que foi descongelado e acordou décadas depois de seu tempo. Em parceria com a Viúva Negra, ele é obrigado a enfrentar um poderoso e misterioso inimigo chamado Soldado Invernal, que visita Washington e abala o dia a dia da S.H.I.E.L.D., ainda liderada por Nick Fury.

Fique atento: Considerado um dos melhores filmes do UCM, o longa explora a amizade de Steve e Bucky. As consequências disso refletiram em Tony Stark durante Guerra Infinita, cabendo a Ultimato, resolver as diferenças deixadas.

Guardiões da Galáxia / Ano que se passa no UCM: 2014

Peter Quill (Chris Pratt) foi abduzido da Terra quando ainda era criança. Adulto, fez carreira como saqueador e ganhou o nome de Senhor das Estrelas. Quando rouba uma esfera, na qual o poderoso vilão Ronan, da raça kree, está interessado, passa a ser procurado por vários caçadores de recompensas. Para escapar do perigo, Quill une forças com quatro personagens fora do sistema: Groot, uma árvore humanóide (Vin Diesel), a sombria e perigosa Gamora (Zoe Saldana), o guaxinim rápido no gatilho Rocket Racoon (Bradley Cooper) e o vingativo Drax, o Destruidor (Dave Bautista). Mas o Senhor das Estrelas descobre que a esfera roubada possui um poder capaz de mudar os rumos do universo, e logo o grupo deverá proteger o objeto para salvar o futuro da galáxia.

Fique atento: A história de Gamora e Thanos estão totalmente ligadas. Peter Quill teve um papel inesperado em Guerra Infinita e com isso, cabe aos Vingadores desfazer erros. A joia do poder é apresentada no filme.

Guardiões da Galáxia 2 / Ano que se passa no UCM: 2014

Lançado em 2017, a sequência de Guardiões da Galáxia, traz os já conhecidos guerreiros do cosmos, mais unidos aprendendo a conviver e lidar com as diferentes personalidades.

Com uma trilha sonora nostálgica, eles tentam desvendar os mistérios que envolvem a paternidade de Peter Quill, interpretado por Chris Pratt. A produção também traz cinco cenas pós créditos divertidas, com a participação de ninguém menos que Stan Lee.

Fique atento: Guardiões da Galáxia 2 deixa o público na expectativa de seguir a narrativa do Universo Cinematográfico Marvel, porém, Thanos não aparece no filme. Fica subentendido que os eventos de Guerra Infinita se passam logo após o filme.

Vingadores: Era de Ultron / Ano que se passa no UCM: 2015

Ao tentar proteger o planeta de ameaças como as vistas no primeiro filme, Tony Stark busca construir um sistema de inteligência artifical para cuidar da paz mundial. Só que o projeto acaba dando errado e gera o nascimento do robô maligno Ultron.

Em meio aos conflitos, a equipe de peso, formada por Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro precisarão deixar suas diferenças de lado para conseguir salvar o dia. Para tanto, o time ganha o importante reforço dos irmãos Wanda e Pietro Maximoff (Elizabeth Olsen e Aaron Taylor-Johnson) e Visão (Paul Bettany).

Fique atento: O longa revela que a pedra que adornava o cetro utilizado por Loki no primeiro filme dos Vingadores e que agora serve para conferir consciência à Visão, era na verdade, uma Joia do Infinito, o que gera consequências desastrosas para o herói.

Homem-formiga / Ano que se passa no UCM: 2015

Após ser excluído da sua própria empresa, o cientista Hank Pym (Michael Douglas) transforma um talentoso ladrão no super-herói, Homem-Formiga (Paul Rudd). O objetivo é impedir que o seu antigo pupilo consiga replicar a fórmula da roupa que dá o poder do encolhimento, força sobre-humana e a capacidade de controlar um exército de formigas.

Fique atento: Em homem-formiga, a Marvel apresenta mesmo que de relance, as possibilidades do mundo quântico, algo, que tem tudo para ser explorado em Ultimato e nas próximas fases do UCM.

Capitão América: Guerra Civil / Ano que se passa no UCM: 2016

O ataque de Ultron fez com que políticos buscassem algum meio de controlar os super-heróis, já que seus atos afetam toda a humanidade. Essa decisão acaba criando uma discordância entre Capitão América e Homem de Ferro. Ao mesmo tempo que tentam lidar com essa situação, um grande segredo que pode ameaçar a amizade da dupla, é revelado.

O filme é importante para entender como os Vingadores foram quebrados e onde começam as desavenças entre Homem de Ferro e Capitão América. Ele reforça a ideia de que se os dois se entendem, o grupo se torna invencível, mas se estiverem em lados opostos acontece uma quebra.

Fique atento: Guerra Civil é o primeiro a apresentar o Pantera Negra (Chadwick Boseman), além do novo Homem-Aranha (Tom Holland) para o UCM. De acordo com o último trailer lançado, a relação dele com Tony Stark será bastante explorada em Ultimato.

Pantera Negra / Ano que se passa no UCM: 2016

Após a tragédia envolvendo a morte do rei T'Chaka (John Kani), ocorrida em Guerra Civil, o jovem Príncipe T’Challa é forçado a assumir o trono de Wakanda. Em conflito contra sua própria família, o novo rei deve reunir seus aliados e liberar o poder total da Pantera Negra para derrotar seus inimigos e abraçar o seu futuro como um Vingador.

Fique atento: Wakanda e seus dispositivos tecnológicos foram essenciais na batalha de Guerra Infinita. Ultimato deve mostrar como ficou o país após a catastrófica decisão de Thanos.

Homem-Aranha: De volta ao lar / Ano que se passa no UCM: 2016

Depois de atuar ao lado dos Vingadores, chegou a hora de Peter Parker voltar para casa e sua vida “normal”. Lutando diariamente contra pequenos crimes nas redondezas, ele pensa ter encontrado a missão de sua vida quando o terrível vilão Abutre (Michael Keaton) surge amedrontando a cidade. O problema é que a tarefa não será tão fácil como ele imaginava.

Fique atento: O filme marca a primeira aparição dos personagens Ned (Jacob Batalon) e Tia May (Marisa Tomei). A amizade com Tony Stark e a sua entrada nos Vingadores deixam a presença dele ainda mais importante em Ultimato.

Doutor Estranho / Ano que se passa no UCM: Entre 2016 e 2017

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) leva uma vida bem sucedida como neurocirurgião, mas sua vida muda completamente quando sofre um acidente de carro e fica com as mãos debilitadas. Devido a falhas da medicina tradicional, ele parte para um lugar inesperado em busca de cura e esperança, um misterioso enclave chamado Kamar-Taj, localizado em Katmandu.

O médico descobre que o local não é apenas um centro medicinal, mas também a linha de frente contra forças malignas místicas que desejam destruir nossa realidade. Ele passa a treinar e adquire poderes mágicos, mas precisa decidir se vai voltar para sua vida comum ou defender o mundo.

Fique atento: O primeiro filme solo de Doutor Estranho conta com a primeira aparição da até então desconhecida, Joia do Tempo, sendo a utilização do seu poder pelo Mago Supremo em Guerra Infinita, uma das chaves para os eventos que acontecerão em Ultimato. A introdução do mundo mágico abre uma gama de possibilidades para os próximos filmes da Marvel.

Thor: Ragnarok / Ano que se passa no UCM: 2017

Thor está preso do outro lado do universo. O herói precisa correr contra o tempo para voltar a Asgard e parar Ragnarok, a destruição de seu mundo, que está nas mãos da poderosa e implacável vilã Hela (Cate Blanchett).

Fique atento: Thor: Ragnarok foi o último longa a fazer ligação com Guerra Infinita em sua cena pós-créditos. O filme é bastante lembrado por apresentar as motivações do Deus do Trovão em acabar com Thanos.

Homem-Formiga e Vespa / Ano que se passa no UCM: 2017

Scott Lang lida com as consequências de suas escolhas tanto como super-herói quanto como pai. Enquanto tenta reequilibrar sua vida com suas responsabilidades como o Homem-Formiga, ele é confrontado por Hope van Dyne (Hayley Lovitt) e Dr. Hank Pym com uma nova missão urgente. Scott deve mais uma vez vestir o uniforme e aprender a lutar ao lado da Vespa, trabalhando em conjunto para descobrir segredos do passado.

Fique atento: A cena pós-créditos responde a uma importante questão de Guerra Infinita. O herói deve ajudar ainda trazendo a solução para derrotar Thanos em Ultimato.

Vingadores: Guerra Infinita / Ano que se passa no UCM: 2017

Thanos (Josh Brolin) enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Mesmo que o público não conheça totalmente as Joias do Infinito, o filme mostra a importância e o poder de cada uma delas ao focar na jornada de Thanos.

Fique atento: Em Guerra Infinita é importante prestar atenção em que pagou pelos planos de Thanos. As cenas pós-créditos apresentam um novo personagem que pode ser importante na luta contra o vilão e um antigo que retorna trazendo uma nova esperança.

