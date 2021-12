Escolhido o novo Homem-Aranha do cinema

Tom Holland, o irmão mais velho da família no filme "O Impossível" será o novo Homem-Aranha na telona, anunciaram nesta sexta-feira a Sony Pictures e a Marvel Studios em comunicado.

Aos 19 anos, ele irá viver Peter Parker no próximo filma da saga, que chegará aos cinemas em julho de 2017. O filme será dirigido por Jon Watts, cujo longo "Cop Car" estreou recentemente no Festival de Cinema de Sundance.

No comunicado, os estúdios afirmam que os produtores se encantaram com Holland graças a sua atuação em "O Impossível", a série "Wolf Hall" e seu próximo lançamento no cinema "O Coração do Mar", além de seu trabalho em uma série de audições.

"Para o papel de 'Spidey', vimos jovens atores magníficos, mas os testes de Tom foram especiais", disse Thomas Rothman, presidente de Sony Pictures.

Sobre a contratação do diretor, Kevin Feige, o presidente da Marvel, comentou que gostou de "encontrar novas e empolgadas vozes", como ocorreu anteriormente com James Gunn ("Guardiões da Galáxia"), Joss Whedon ("The Avengers: Os Vingadores") e os irmãos Anthony e Joe Russo ("Capitão América 2: O Soldado Invernal").

A Sony Pictures financiará e distribuirá a próxima produção da franquia do super-herói, que já arrecadou mais de US$ 4 bilhões nos cinco filmes anteriores. Os três primeiros foram dirigidos por Sam Raimi, com Tobey Maguire como protagonista, e os dois seguintes contaram com Marc Webb como diretor e Andrew Garfield na pele do Homem-Aranha.

adblock ativo