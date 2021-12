Era uma vez! Título da versão leve de Deadpool é divulgado

“Once Upon A Deadpool...” (Era Uma Vez um Deadpool, em tradução livre), esse será o título para a versão para maiores de 13 anos de Deadpool 2. Antes, a expectativa era de que o título do filme fizesse referência a O Estranho Mundo de Jack, mas não será o caso, conforme anunciou o Deadline.

Além do nome, os roteiristas Rhett Reese e Paul Wernick afirmaram que foi preciso cortar os trechos mais pesados do longa original. Já em Once Upon A Deadpool, além das cenas cortadas, o longa também terá cenas inéditas regravadas para a nova versão. "Nós definitivamente filmamos coisas inéditas. Depois que o Deadpool 2 saiu e estávamos todos tranquilos, chegamos a discutir a ideia de fazer um filme para maiores de 13 anos. Nós estávamos discutindo algumas ideias e então eu acho que foi Ryan que teve uma ótima ideia de enquadramento, todos nós ficamos animados e voltamos para o estúdio. Eles disseram: 'Sim, vamos fazer isso. Ligue as câmeras. Cerca de dois meses depois, estávamos no set filmando novamente. Ryan estava usando o traje e o time estava de volta, Dave Leitch e Ryan e todos nós nos divertindo muito. Então estamos super animados com isso", disse Wernick.

A nova versão de Deadpool 2 será relançado em 21 de dezembro nos EUA, quatro dias antes do Natal. A sequência do herói mercenário estreou nos cinemas em maio e arrecadou US$ 730 milhões na bilheteria mundial.

