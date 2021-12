Era uma vez... em Hollywood bate recorde de Tarantino no Brasil

Produção mais recente do aclamado diretor Quentin Tarantino, “Era Uma Vez... Em Hollywood” já é um sucesso de bilheteria. O longa, que estreou na quinta-feira, 15, teve o melhor dia de abertura para um filme de Tarantino no Brasil, com mais de R$ 1 milhão em apenas um dia.

>>Confira onde assistir em Salvador

Estrelado por grandes nomes como Brad Pitt, Leonardo Di Caprio e Margot Robbie, o fime mostra o ex-astro de TV Rick Dalton (DiCaprio) e seu dublê Cliff Booth (Pitt) lutando para chegar em Hollywood. O novo longa do diretor de “Pulp Fiction” e “Kill Bill” é produzido pela Sony Pictures.

