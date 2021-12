Épico 300 volta com trama simultânea a do filme original

A partir desta quinta-feira, os cinemas exibem 300: A Ascensão do Império, a aguardada sequência de 300, filme lançado em 2007, que se tornou uma referência na revisão do famoso subgênero "sandália e espada". A novidade é que a franquia troca de direção, mas mantém alguns personagens, com espaço maior para o brasileiro Rodrigo Santoro.

O diretor do filme anterior, Zack Snyder, elogiado também pelo trabalho em O Homem de Aço (2013), deixou o posto, mas seguiu como coprodutor e corroteirista, trabalhando com Kurt Johnstad e Michael B. Gordon.

O trio desenvolve uma história que não é exatamente uma continuação de 300. Na verdade, A Ascensão do Império acontece paralelamente aos fatos que levaram os trezentos guerreiros de Esparta a confrontarem as forças do Rei Xerxes I, da Pérsia.

Mudança

O cineasta israelense Noam Murro, o mesmo do drama Vivendo e Aprendendo (2008), foi escalado para dirigir o novo filme da franquia. Desta vez, o protagonista é o líder grego Temístocles, interpretado pelo ator australiano Sullivan Stapleton. É ele quem vai enfrentar o misterioso Rei Xerxes I, novamente encarnado por Rodrigo Santoro.

Aliás, a trama tem como origem a ascensão do personagem, tanto que o título provisório, quando o projeto começou a ser desenvolvido, em 2008, era Xerxes. Depois foi renomeado para Batalha de Artemísia e, por fim, ganhou o título definitivo A Ascensão do Império, já em setembro de 2012.

A previsão inicial era de que o filme estreasse em agosto passado, mas a companhia produtora, a major Warner, resolveu adiar para trabalhar melhor a pós-produção.

Os fãs da série, que tem origem nas histórias em quadrinhos criada por Frank Miller, receberam bem o primeiro filme justamente pela fidelidade meticulosa da fotografia e dos cenários.

Pelas imagens já divulgadas, incluindo filmetes promocionais e trailer oficial, a ambientação parece manter o rigor na inspiração dos quadrinhos de Miller. O épico Gladiador (2000), que foi pioneiro na retomada da temática dos épicos de ação inspiradas na Idade Antiga, valeu como um primeiro passo, mas ficou distante da excelência de 300.

Quadrinhos

Inspirado na novela gráfica (HQ) 300 de Esparta, de Frank Miller e Lynn Varley, o filme 300 faturou mais de 450 milhões de dólares em 2007 e garantiu a sequência da franquia. Se na primeira história o foco era a violência estilizada e o feito heroico do Rei Leônidas de Esparta (Gerard Butler), esta sequência possui ambições narrativas shakespereanas.

Xerxes I (Santoro) é influenciado por Artemísia, vivida por Eva Green (de 007: Cassino Royale), a buscar a expansão da Pérsia. Ela incentiva a guerra e participa diretamente no comando naval do front, grande arma para vencer Atenas.

Temístocles (Stapleton), líder ateniense, vai reagir organizando o exército e a contra-ofensiva naval para deter Xerxes. Na trama, destaca-se ainda o personagem Calisto, interpretado por Jack O'Connell, além de Scyllias (Callan Mulvey) e Rainha Gorgo de Esparta, novamente vivida por Lena Headey, agora numa aparição menor.

História

Para quem não domina bem a história nesta parte da Idade Antiga, basta saber que a trama do primeiro filme centrava-se na Batalha das Termópilas, provavelmente ocorrida entre agosto ou setembro de 480 a.C.

Já A Ascensão do Império está ligada à Batalha de Artemísia (ou de Salomina, para os atenienses), que se dá simultaneamente numa outra frente, no mar.

A franquia pode ter continuação, porque várias outras lendárias batalhas ocorreram nesta época e região. Xerxes I fez um grande estrago em terras gregas, devastou a Beócia e a Ática, destruindo, inclusive, famosos monumentos da Acrópole.

Ao tratar deste voraz invasor, o filme dá espaço a Santoro para uma presença marcante, inclusive antes de ganhar as feições esquisitas vistas no anterior. Uma motivação a mais para o público brasileiro conferir esta estreia.

