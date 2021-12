Conhecido por trabalhos cômicos, Jordan Peele, que estreou recentemente no horror, pretende chocar o público com "Nós". Peele venceu o Oscar de Melhor Roteiro Original em 2018 por "Corra!" e agora traz mais um filme de terror, com ninguém menos que Lupita Nyong'o como protagonista.

O elenco também conta com Winston Duke, que interpretou recentemente o M'Baku em "Pantera Negra", Elisabeth Moss, que é atualmente a protagonista da série "The Handmaid's Tale" (O Conto da Aia) e o comediante Tim Heidecker. Já o núcleo infantil tem os atores Shahadi Wright Joseph e Evan Alex.

"Nós" traz a história de Adelaide Wilson (Lupita Nyong'o), que retorna com sua família para o lugar onde morou na infância. Adelaide, com traumas não resolvidos, começa a perceber coincidências que a deixam com muito medo. É quando a família é surpreendida e perseguida por seres exatamente iguais a eles.

Natália Figueiredo* Entre risos e gritos de terror, 'Nós' promete surpreender público

Sem dúvida alguma, o que mais chama atenção em todo o filme é a atuação de Lupita. O público pode esperar se arrepiar com a atriz, que interpreta duas personagens completamente diferentes de forma brilhante. Outro destaque é Shahadi Wright Joseph, que interpreta Zora, a filha de Adelaide. A garotinha consegue divertir e causar medo com suas duas personagens.

"Nós" apresenta o riso e o pavor em seu roteiro de maneira cativante e envolvente. Winston Duke, interpretando o marido Gabe, tem um time cômico perfeito, que fazerá o público dar boas gargalhadas.

Mas se engana quem pensa que os momentos de comédia poderão atrapalhar o horror. O filme é assustador, perpassando o drama familiar e se tornando apocalíptico, "Nós" tem um trilha sonora horripilante.

O filme promete surpreender ao deixar algumas pontas soltas, que vão levar o público curioso se o suspense haverá ou não uma continuação. "Nós" estreia dia 21 de março nos cinemas.

*Sob supervisão da editora Maiara Lopes

