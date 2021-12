Ensino remoto pode continuar até o fim de 2021, diz conselho de educação

Deve ser aprovada nesta terça-feira, 6, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), uma resolução que permite o ensino remoto nas escolas públicas e particulares do país até 31 de dezembro de 2021.

De acordo com informações do Uol, as redes de ensino podem organizar os calendários não apenas até o fim deste ano. O documento recomenda que as escolas não deem falta aos alunos durante o período de pandemia.

Ainda conforme o documento, não é recomendada a reprovação em 2020. A sugestão é que as escolas adotem “anos escolares contínuos”, ou seja, junte-se a série em que o estudante está em 2020 com a próxima, em 2021.

"O reordenamento curricular do que restar do ano letivo de 2020 e o do ano letivo seguinte pode ser reprogramado, aumentando-se os dias letivos e a carga horária do ano letivo de 2021 para cumprir, de modo contínuo, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos no ano letivo anterior", diz o documento.

"As consequências deste ano vão levar um tempo para serem resolvidas nas escolas", diz a relatora da resolução e conselheira do CNE, Maria Helena Guimarães de Castro, que já foi secretária executiva do Ministério da Educação (MEC) nos governos Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer. "Mesmo que se imagine que haja vacina ano que vem, as escolas precisam se readaptar, é o que todos os países do mundo estão fazendo. É uma flexibilização que dá tranquilidade no replanejamento para 2021."

