A montadora japonesa de carros de luxo Lexus apresentou nesta quinta-feira (25) um protótipo do 'hoverboard', o skate voador do filme 'De Volta para o Futuro II', que desliza sem tocar o solo e terá os primeiros testes em Barcelona (Espanha).

A prancha aérea funciona com uma tecnologia similar a dos trens de levitação magnética (chamados maglev), que utilizam ímãs para evitar a fricção e ganhar velocidade, informou a marca criada pela montadora Toyota.

Em um vídeo divulgado pela empresa é possível observar um 'hoverboard' flutuando, sem ninguém sobre o skate. Mas, ao contrário do skate voador de Marty McFly - o protagonista do filme interpretado por Michael J. Fox -, que flutuava em qualquer lugar exceto sobre a água, o protótipo da Lexus precisa passar por pistas especiais com ímãs.

O projeto é "o exemplo perfeito das coisas assombrosas que é possível obter combinando tecnologia, design e imaginação", disse Mark Templin, vice-presidente executivo da Lexus International.

Os testes do protótipo acontecerão em Barcelona nas próximas semanas, segundo a empresa.

No ano passado, uma equipe americana anunciou que estava trabalhando na produção de um 'hoverboard', um projeto com financiamento coletivo (crowdfunding).

O Japão é um dos países com mais conhecimento da tecnologia de levitação magnética, que usa ímãs carregados com energia elétrica para impulsionar os veículos. Em abril, um trem maglev japonês, que flutua 10 centímetros acima do solo, bateu um recorde mundial de velocidade ao alcançar 600 km/h.

Segundo a agência Bloomberg News, a Toyota também estaria trabalhando em protótipos de carros "voadores" que usariam esta tecnologia.



Assista ao trailer de 'De Volta para o Futuro II' e reelembre como era o skate voador do filme:

AFP Empresa mostra protótipo do skate de De Volta para o Futuro

