Emma Watson deve ser 'Cinderela' nos cinemas

A atriz Emma Watson, que ganhou fama mundial pelo papel de Hermione Granger na saga Harry Potter, está em negociação para assinar o contrato com o estúdio cinematográfico Walt Disney. A atriz deve interpretar a princesa Cinderela em uma adaptação livre do conto de fadas. O longa será dirigido por Kenneth Branagh e produzido por Simon Kinberg. Cate Blanchett ficará com o papel da madrasta má.

Além de Watson, outras atrizes foram consideradas para fazer a encantadora jovem do sapato de cristal que precisa deixar o baile real antes que o relógio soe meia-noite. Gabriella Wilde, de Os Três Mosqueteiros, Imogen Poots, de V de Vingança e Alicia Vikander, de Anna Karenina, chegaram a ser cogitadas, mas acabaram não assinando contrato.

