Em Série: Histórias cruzadas

Em um fim de semana tomado pelo cansaço (e pela preguiça), poucas coisas são melhores do que uma série tranquila e leve para acompanhar. Foi justamente nesse cenário repleto de inércia que chagamos à This Is Us.

Da NBC, a produção não é exatamente nova: estreou no lá fora em setembro do ano passado. Enquanto a série ainda segue sem data para ir ao ar no Brasil, vale dar uma olhadinha marota no iTunes, onde ela está disponível.

De um modo geral, essa é uma série dramática que acompanha as nuances que uma família pode ter. Criada por Dan Fogelman, ela parte da conexão existente entre pessoas nascidas na mesma data. Parece banal, mas não é bem assim.

This is Us não começa deixando claro o que vai desenrolar: no piloto, temos dois irmãos brancos, uma chefe de família negro e um casal esperando trigêmeos. A conexão entre eles parece mínima.

Os muitos personagens

É nesse quesito que o drama começa a brincar. Kate (Chrissy Metz) aparece como uma mulher acima do peso que busca um grupo de ajuda e se sente impaciente frente às histórias contadas.

Kevin (Justin Hartley), seu irmão gêmeo, é um galã da televisão pouco entusiasmado com seu personagem. Já Randall (Sterling K. Brown) é um homem que confronta seu pai biológico pela primeira vez na vida.

Por fim, neste nosso núcleo principal, Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore. Lembra dela em Grey's Anatomy? Sempre sofredora) estão à espera de trigêmeos - depois de um parto complicado, um deles não sobrevive.

Perdão pelo spoiler, mas é aí que a série se mostra com mais clareza: quando Jack e Rebecca adotam um bebê negro que foi abandonado no dia em que os gêmeos nasceram. Ou seja, This is Us faz uma relação entre o passado e o presente dessa família.

Findo esse mini plot, a série volta sua atenção às diferenças entre os membros dessa família e os seus problemas pessoais. Aqui, vale prestar mais atenção à Kate: enquanto o irmão gêmeo tem uma crise com a carreira e o adotivo busca por suas raízes, ela tenta se encontrar com seu próprio corpo, se aceitar e engatar um romance. É, de longe, a personagem mais interessante.

Enquanto isso, no passado, vemos Rebecca e Jack tentando lidar com os trigêmeos: uma mãe que se esforça e um pai que já não sabe mais lidar com a família. Nada muito surpreendente, mas o formato de passado x futuro da série aguça a curiosidade logo no piloto.

This is Us é uma boa série para conhecer: ágil, envolvente e divertida. Para aqueles domingos preguiçosos, é uma boa aposta. O ritmo um tanto quanto lento casa com a proposta mais reflexiva da série. De zero a dez, leva um tranquilo sete.

