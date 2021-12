Em pré-estreia, Cacau fala em sequência de "Vai Que Cola"

O filme "Vai Que Cola" nem estreou ainda, mas a atriz Cacau Protásio, que interpreta Terezinha, já sonha com as sequências do longa. "Espero que 100 milhões de pessoas assistam o 'Vai Que Cola' 1, para que a gente possa fazer o 2, 3, 4 e não parar mais. Porque a gente ama tanto fazer o programa que não temos vontade de parar. E fazer o filme foi tão bom, tão divertido, que queremos que faça sucesso, para que possamos continuar contando a história", disse durante pré-estreia do longa no cinema do Shopping Paralela, em Salvador.

Empolgada, a atriz diz que já pediu a continuação da história. "Quando vim para cá, eu já vim falando com o produtor: 'quando é que a gente começa a gravar o 2?', e ele falou: 'Cacau, não estreou o primeiro'", contou.

Cacau ainda aproveitou para comentar sobre sua personagem no longa."Terezinha está mais espalhafatosa do que você possa imaginar. Mais bem vestida, do jeito dela. Porque ela tem um estilo diferente, uma auto estima lá em cima. Tudo do jeitinho dela" revelou.

A atriz explicou a diferença entre o cinema e interpretar em um palco com platéia, como acontece o programa que inspirou o filme. "São experiências diferentes, porque no cinema você pode errar muito mais, pois você pode voltar e corrigir. No teatro não. Você tem que estar muito mais concentrado e a resposta é na hora. O público te aplaude ou te vaia de imediato", disse. "Mas é maravilhoso fazer tudo", completou.

Pré-estreia

Durante a pré-estreia, Cacau foi bem recebida pelos fãs, que tiraram muitas fotos, e chegou a assistir metade do longa ao lado do público.

adblock ativo