Em Os Dias Com Ele, Carlos H. Escobar encara a filha

O professor Carlos Henrique Escobar, 80 anos, é autor de mais de 30 livros, passeando por filosofia e poesia, mas também autor de peças e ensaios. Autodidata, foi uma espécie de pensador precoce, preso aos 15 anos, por conta de sua militância política. Uma vida rica o suficiente para render um filme de cinema. Sua filha, Maria Clara, resolveu realizá-lo.

O documentário Os Dias com Ele, premiado na Mostra de Cinema de Tiradentes, no ano passado, é a mais intrigante estreia da semana, com suas escolhas nada convencionais para chegar ao tema. A diretora Maria Clara Escobar, aliás, usa o filme para documentar o próprio processo e divide com o espectador as suas ânsias, angústias e teimosias.



A obra foge completamente ao registro de perfil e exaltação do biografado comum neste tipo de documentário. Na verdade, o projeto talvez nunca tenha tido, de fato, a intenção de apresentar ou mesmo desnudar o homem por trás desta posição de importante intelectual brasileiro. É um filme de uma filha que quer ajustar as contas com o pai ausente.



Confronto

Maria Clara viajou até Portugal, onde Carlos Henrique se autoexilou com a atual esposa, Ana Sachetti. Com a câmera o tempo inteiro ligada, vai tentando buscar respostas para as mais difíceis perguntas que este homem culto já encarou. Mais que isto, vai registrando a instabilidade das relações e expondo um confronto inevitável, ainda que nunca declarado.



Já nos primeiros momentos a indiscreta câmera registra o que vem antes do que seria a primeira "entrevista oficial" para o filme. O pai aparece expondo como ele acha que o filme deveria ser conduzido, que tipo de conteúdo ele pode ter. Logo em seguida, inicia uma fala limpa, articulada, de um modo que funcionaria num documentário convencional.



Insatisfeita, Maria Clara passa a fustigá-lo, deixando, conscientemente ou não, o espectador entender o que ela quer. Deseja achar o seu pai, arrancando todas as facetas do literato, do intelectual, do ex-aluno de Maurice Merleau-Ponty, que é reconhecido e admirado nos ciclos acadêmicos.

Talvez o seu papel seja o mais ingrato, capaz de soar torpe, pois seu filme não se interessa pela grandeza do biografado, mas possivelmente por suas fraquezas. A pergunta que vai se desenhando progressivamente enquanto o filme vai flagrando os encontros cotidianos é algo como "por que você me abandonou?".



Legitimada pela condição de filha, pelas próprias questões íntimas, Maria Clara trava com Carlos Henrique uma queda de braço entre o que ele quer mostrar e o que ela foi buscar. Isto é o próprio corpo do filme, constitui a sua densidade, o seu assunto. O espectador fica entre a curiosidade por este homem incomum e o desejo de sua mortalidade reconciliatória.



Quando Maria Clara pergunta ao pai sobre a tortura que sofreu nos anos de chumbo, quer achar a sua dor e não um relato contra a ditadura. Assim este filme, nada ordinário, estabelece seu jogo. Poucas vezes o cinema foi tão incisivo com seus personagens, a câmera parece ter vida e se mover por vontade própria. O resultado disto é algo impressionante.

