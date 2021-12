Em O Filho Eterno, Marcos Veras se arrisca no drama

Roberto (Marcos Veras) e Cláudia (Débora Falabella) vivem um casal feliz, no início do casamento na década de 1980. Ela está grávida do primeiro filho do casal, e só quando a criança nasce eles descobrem que tem Síndrome de Down.

Esse é o ponto de partida de O Filho Eterno, drama dirigido por Paulo Machline, e também o início dos infortúnios do casal que mal sabe lidar com uma criança especial. O desencantamento inicial vem cheio de incertezas, enquanto as dificuldades e desentendimentos aumentam entre eles.

O filme é baseado em livro homônimo do escritor catarinense Cristovão Tezza, obra de traços autobiográficos. Recebeu prêmios importantes, como o Jabuti, o Portugal Telecom e o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

O caráter literário do texto está lá no filme porque Roberto é também um escritor que tenta terminar o seu primeiro romance. Mas as responsabilidades de pai, ainda mais de uma criança especial, além das despesas crescentes, acabam levando-o a uma vida monótona e regrada.

Down

Além de serem pais de primeira viagem, Roberto e Cláudia lidam com a escassez de informações sobre a Síndrome de Down, inclusive como aceitação pela sociedade. Na década de 1980, esse tipo de distúrbio genético ainda era tratado como mongolismo.

O roteiro concentra-se especialmente na difícil relação entre pai e filho e na dificuldade de lidar com a criação de uma criança que não veio ao mundo como os pais esperavam.

O filme acompanha a formação do pequeno Fabrício até os 12 anos de idade, quando ele é interpretado pelo novato Pedro Vinícius.

O ator Marcos Veras sempre esteve associado à comédia - já fez parte da equipe do Porta dos Fundos, e hoje apresenta stand ups no teatro ou na TV.

Dessa vez, aceitou a responsabilidade de viver seu primeiro papel dramático de destaque. E não se trata de um papel fácil. Roberto é o típico homem preso a responsabilidades diante de uma família pela qual ele não parece mais apaixonado, apesar da forte ligação emocional.

"O desafio desse filme é maior pela complexidade do personagem do que necessariamente por ser um drama", revelou Marcos Veras. O filme, de fato, esforça-se para construir um personagem cheio de nuances, que em muitos momentos rejeita o próprio filho por estar longe do ideal.

A ideia de uma "descoberta" da paternidade acaba sendo um ponto de chegada em que o filme se escora, na medida em que a vida desse homem foge cada vez mais a seu controle - ele precisa adiar o sonho de ser escritor para dar aulas em uma universidade fora de sua cidade, além de manter um relacionamento extraconjugal.

Portanto, não é em nada um pai exemplar. Mas o filme também não incorre no erro de tornar esse pai em um homem desprezível. Em determinada cena, Roberto se desespera porque o filho saiu de casa e se perdeu. No fundo, O Filho Eterno é sobre a necessidade de se assumir pai contra todas as dificuldades.

Nesse processo de construção de personagens, Veras sai-se muito bem. No entanto, é na parte final que o filme não resiste e apela para um tom mais piegas, com fins claros de provocar emoção. Aposta em mudanças muito bruscas por parte dos personagens, o que torna a conclusão um tanto artificial.

União pelo futebol

Um dado curioso, ausente no livro original, é a presença do amor pelo futebol que servirá para unir pai e filho de alguma forma. O roteiro do filme é guiado temporalmente pelos jogos das Copas do Mundo. Fabrício nasce justamente em 1982, quando a Itália disputa e vence o título mundial.

E mais do que o pai, é Fabrício quem vai se revelar o maior admirador do esporte, sempre de olho grudado na TV assistindo aos jogos, paixão que o pai demora muito a perceber no garoto.

Quando Fabrício tem 12 anos, estamos justamente em 1994, quando o Brasil é finalmente tetracampeão mundial, depois de 20 anos. O Filho Eterno pontua esses momentos como dados temporais, mas também como vitórias pessoais que precisam ser superadas. A paternidade acaba sendo a maior das conquistas.

