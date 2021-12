Em Chamas arrecada US$ 307,7 milhões desde a estreia

Jogos Vorazes - Em Chamas dominou as bilheterias dos cinemas durante o fim de semana, arrecadando US$ 307,7 milhões no mercado mundial e estabelecendo um recorde para o mês de novembro nos EUA e Canadá, informou a distribuidora Lions Gate Entertainment neste domingo, 24.

O filme, sequência do longa de 2012 Jogos Vorazes, obteve a maior bilheteria de estreia na história para o mês na América do Norte, com US$ 161,1 milhões e registrou a segunda melhor estreia de 2013, atrás apenas dos US$ 174,1 milhões conseguidos em maio por Homem de Ferro 3.

Em exibição em outros 65 mercados ao redor do mundo, Em Chamas arrecadou mais US$ 146,6 milhões fora da América do Norte até domingo, segundo a Lions Gate.

Jogos Vorazes tem Jennifer Lawrence como a heroína Katniss Everdeen, a habilidosa arqueira que se torna um raio de esperança para uma sociedade oprimida. Os filmes são baseados em uma série de romances da autora Suzanne Collins.

