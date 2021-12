Em Café Society, Woody Allen busca um sentido para a vida

Mais uma vez, em um ano, estamos diante de um Woody Allen. E, como sempre, um Woody Allen nada desprezível, por mais que alguns queiram ver na maioria de seus últimos filmes o arco descendente de um artista que teima em se repetir.

Café Society, que estreia nacionalmente nesta quinta-feira, 25, encontra um cineasta aos 80 anos em seu 47º filme, realizado com cerca de US$ 30 milhões. Pela terceira vez, no último mês de maio, o diretor de Annie Hall (1977) abriu o festival de Cannes repetindo 2002, com Dirigindo no Escuro, e 2011, com Meia-noite em Paris.

Por lá ele já passou 14 vezes, inclusive com alguns dos seus melhores títulos como Manhattan (1979) e A Rosa Púrpura do Cairo (1985), mas sempre fora de competição. É estranho, para Allen, um grupo de pessoas se juntar para avaliar o trabalho de outras. É como escolher entre Rembrandt, Picasso ou Matisse, disse em Cannes.

Em Café Society, o cineasta norte-americano volta ao período entreguerras, como fez em A Rosa Púrpura, A Era do Rádio (1987), Meia-Noite em Paris e Magia ao Luar (2014). Seu objeto de estudo, em um primeiro momento, agora, é o mundo vazio de aparência e futilidade que impregna a Hollywood dos anos 1930 para onde vai Bobby Dorfman (Jesse Eisenberg).

Bobby decide tomar um novo rumo na vida, abandonando o trabalho com o pai (Ken Stott) em uma joalheria em Nova York. Chega a Los Angeles para tentar a sorte com o tio Phil Stern (Steve Carell), um poderoso agente de grandes estrelas que a princípio o recebe indiferente.

Enquanto não encontra trabalho para Bobby, Phil deixa o rapaz em Los Angeles aos cuidados de sua secretária Vonnie (Kristen Stewart), por quem ele se apaixona. Mas a garota tem um namorado, e Bobby, perdido de amor, resolve voltar para Nova York, onde vai se reerguer tomando conta do night club do irmão Ben (Corey Stoll).

Melancolia

Narrado pelo próprio cineasta, o filme se divide em duas partes, duas cidades, dois corações com o sentimento de melancolia característico de Allen, que alcançou o vértice com Manhattan.

Fora as tiradas de típico humor judeu, está longe do sarcasmo e do mau humor que caracterizam alguns dos seus últimos filmes, como Tudo Pode Dar Certo (2009), Blue Jasmine (2013) e Homem Irracional (2015).

É claro que há momentos impagáveis como o da prostituta de primeira viagem que Bobby encontra em Los Angeles e da qual desiste ao saber que ela é também judia. Há frase como: "Viva cada dia como se fosse o último de sua vida, porque um dia vai chegar".

Ou quando a mãe, uma ótima e ruidosa Jeanne Berlin, ao saber que o filho gângster, Ben, resolveu se converter ao cristianismo porque judeu não acredita na vida depois da morte, reage: "Primeiro um assassino, depois um cristão. O que eu fiz para merecer isso?".

Obra que reflete a olhos vistos o estado de espírito de seu criador, Café Society é um doce romance em que Allen, tendo Jesse Eisenberg (com quem já trabalhou em Para Roma Com Amor, 2012) como alter ego, parece olhar para o passado e o futuro em busca de um sentido para a vida.

Nada de citações filosóficas e momentos ardilosos como os de Homem Irracional, um dos filmes mais sombrios de Allen. Mas algo mais triste e nostálgico se opera em Café Society. Por duas vezes o cineasta se refere ao crepúsculo. Não seria uma citação a Crepúsculo, a saga estrelada por Kristen Stewart?

Paixão e fúria

Não sem razão, depois de trabalhar com grandes nomes como Gordon Wills e Sven Nykvist, Woody Allen conta agora com o auxílio de Vittorio Storaro (Apocalipse Now e O Último Imperador) como diretor de fotografia.

Pode-se dizer até que Café Society é morno. Não é inquieto, não tem grandes viradas e nem apresenta a chama do humor corrosivo característico do cineasta. Mas para que mais paixão e fúria do que o amarelo-vermelho-laranja do céu de Storaro que impregna cada minuto deste filme?

Afinal, faz sentido quando Allen fala da beleza do pôr do sol envolvendo Nova York quando o ano chega ao final. Uma atmosfera então se insinua. Cada um em seu destino, em Los Angeles e NY, vagueiam os olhos tristes e sonhadores de Bobby e Vonnie. Será o verdadeiro amor devaneio, fantasia, uma quimera?

adblock ativo