A atriz Ellen Page, conhecida por atuação nos filmes "Menina Má.com", "Juno", "A Origem" e "Para Roma Com Amor", revelou ser homossexual durante a conferência Time to Thrive, que reuniu a categoria LGBT, nesta sexta-feira, 14, em Las Vegas.

No evento, promovido pela Campanha de Direitos Humanos (Human Rights Campaign), a atriz fez um discurso emocionada e disse que talvez possa fazer a diferença assumindo a preferência sexual dela. "Estou cansada de me esconder e cansada de mentir por omissão", disse.

Ellen Page foi indicada ao Oscar de melhor atriz, pelo filme "Juno", de Jason Reitman, no qual foi protagonista, interpretando uma adolescente grávida, com Michael Cera.

Da Redação Ellen Page assume homossexualidade em evento em Las Vegas

adblock ativo