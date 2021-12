"Elis tinha uma história incrível para contar", diz diretor

"Quem matou Elis fomos nós, os homens". Essa frase, dita pelo cartunista Henfil na época da morte da cantora, em 1982, serviu de inspiração para o diretor e produtor Hugo Prata utilizar como fio condutor da narrativa de Elis, cinebiografia de Elis Regina que estreia nos cinemas. "Ela tinha uma relação conflituosa com o pai e com Ronaldo (Bôscoli) em uma sociedade machista, há 30 anos. Achei isso um bom mote", explica Hugo em entrevista por telefone.

Acostumado a dirigir clipes e shows de artistas como Skank, Ivete Sangalo, Os Mutantes e Maria Rita, dentre outros, foi natural que ele estreasse no cinema com a cinebiografia de uma cantora. "Elis era um diamante com uma história incrivel para contar", afirma. Mas não seria uma tarefa fácil, pois teria que pedir autorização aos filhos da cantora, João Marcelo Bôscoli, do casamento com Ronaldo Bôscoli, e Pedro Camargo Mariano e Maria Rita, da relação com o pianista César Camargo Mariano.

Mas o que parecia difícil se mostrou de uma simplicidade incrível. Os três cederam os direitos sem exigências ou proibições, muito menos apareceram durante as filmagens. "Eles foram respeitosos e generosos. Não leram o roteiro, não participaram da produção, mesmo os chamando para ver alguns cortes. Eles só deram o 'ok' e depois viram o filme como o público vai ver, na versão final", revela feliz.

Claro que quando João e Pedro assistiram - Maria Rita ainda não havia assistido -, o diretor ficou angustiado querendo saber a opinião deles. E foram as melhores possíveis. "Eles ficaram amarradões e estão participando da divulgação do filme. Eles são incríveis", comenta com orgulho.

Dona do papel

Após mais de três anos de intensa pesquisa com vasto material impresso sobre Elis, como matérias de jornais e biografias da cantora e de Ronaldo Bôscoli, que inclusive lançou uma autobiografia, foi a hora de procurar a personagem principal, a atriz que iria ter na carreira a chance de interpretar uma das melhores cantoras do Brasil. Andréia Horta, que soube da produção do filme, foi atrás do diretor e produtor. "Percebi que ela tinha uma compreensão da personagem quando conversamos sobre Elis", lembra.

Mesmo assim, precisou fazer um teste com outras atrizes, mas acabou ficando com o papel. "Além do talento e da força, ela brilhou no teste. Foi, sem dúvida, uma escolha acertada", diz. E o júri do Festival de Gramado reconheceu a escolha. Andréia Horta ganhou o prêmio de Melhor Atriz no festival deste ano - o longa-metragem levou como o melhor eleito pelo júri popular.

A escolha de Gustavo Machado, o Ronaldo Bôscoli da ficção, foi através de testes com diversos atores. "O Ronaldo tinha duas cabeças, uma de gozador e outra de um homem gentil. Apesar de aprontar com Elis, ele foi muito importante na vida dela. O Gustavo compreendeu melhor essa dualidade e trouxe elegância ao personagem", explica.

E será que podemos ver o filme em uma versão estendida no formato de série na Globo, como a cinebiografia de Tim Maia? "Não. Até cogitou-se a possibilidade, mas Elis é um filme, não uma série", garante.

