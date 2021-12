Elenco vai a pré-estreia de "Vingadores: Era de Ultron"

Os super-heróis da Marvel se reuniram no tapete vermelho de Hollywood, na noite de segunda-feira (13), para a pré-estreia do esperado filme "Vingadores: Era de Ultron".

Os atores Robert Downey Jr. (Tony Stark e "Homem de Ferro"), Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Viúva Negra) e Chris Evans (Capitão América) atraíram aplausos dos fãs do lado de fora do Teatro Dolby.

O filme é a sequência do sucesso de 2012 "Os Vingadores" e foi o mais rápido a superar a marca de 1 bilhão de dólares em receita de bilheteria.

O enredo acompanha a tentativa de Tony Stark de desenvolver um programa para manutenção da paz. Quando as coisas dão errado, os super-heróis --Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Gavião Arqueiro e Viúva Negra-- precisam parar os planos destrutivos do vilão Ultron.

"Às vezes parece loucura com todas essas pessoas diferentes e todas as histórias diferentes", disse Evans, quando perguntado sobre a multiplicidade de heróis no set de gravação. "Enquanto a Marvel conseguir manter tudo alinhado, estou feliz".

Bonecos de cera dos super-heróis foram expostos na pré-estreia, que também teve a presença do cocriador dos Vingadores e produtor executivo do filme, Stan Lee.

