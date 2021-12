Elenco feminino de Os Caça-Fantasmas é definido

Segundo a Variety, as atrizes Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon e Leslie Jones vão formar a nova equipe do filme Os Caça-Fantasmas, em substituição aos homens dos dois primeiros filmes. Nesta terça-feira, 27, o diretor do filme, Paul Feig, postou no Twitter uma foto com as atrizes.

O reboot do filme será mais assustador que o original, mas manterá a comédia. Ainda não há uma data para a estreia do longa.

adblock ativo