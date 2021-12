Elenco e direção se destacam em Capitão Phillips

Em 2009, o navio Maersk Alabama foi interceptado por piratas somalis. Eles não estavam interessados no dinheiro, e sim na carga do navio, que poderia render milhões.

Após alguns problemas, o capitão Phillips se oferece como refém e mostra coragem na luta para sobreviver. Essa história, sob o ponto de vista do próprio capitão, é que move as pouco mais de duas - e tensas - horas de projeção de Capitão Phillips, longa baseado no livro Dever de Capitão, de Richard Phillips, que estreia nesta sexta-feira, 8, nos cinemas.



O britânico Paul Greengrass é um diretor hábil em contar histórias tensas, nas quais os protagonistas têm suas vidas arrancadas da zona de conforto. Em Capitão Philips ele mantém a forma já mostrada em longas como os do agente Jason Bourne (A Supremacia e O Ultimato) e em Voo United 93.

Com a câmera nervosa - mas sem exageros nos movimentos - e enquadramentos na altura dos atores, dá-se a impressão de que estamos em um documentário e somos as testemunhas oculares da ação.

Durante a projeção, nos sentimos claustrofóbicos naquele navio - e depois no bote salva-vidas - em que não há como fugir. Até algumas atitudes questionáveis de Phillips - que poderiam ser encaradas como excesso de "bom mocismo" - são perdoadas já que, naquela situação, ser político é a única alternativa.



A montagem é eficaz ao mostrar as diferenças na preparação de cada um dos protagonistas. Enquanto Phillips é meticuloso, preocupando-se com todos os detalhes da viagem - inclusive a segurança contra os piratas, os somalis que irão atacar o navio são selecionados a esmo, entre gritos e discussões, e um deles acaba embarcando apenas por ser o mais forte naquele ambiente em que a magreza é uma epidemia.

Somalis em destaque

Com Tom Hanks atuando de forma segura, quem rouba a cena são os atores Barkhad Abdi (Muse), Barkhad Abdirahman (Bilal), Faysal Ahmed (Najee) e Mahat M. Ali (Elmi), que interpretam os piratas somalis.

Por não serem atores profissionais - Abdi era um taxista convidado para participar da selção para o filme e foi aprovado -, as atuações são mais viscerais, sem tantos maneirismos característicos da profissão. É possível acreditar que aqueles homens são realmente piratas e o susto de Capitão Phillips é real, uma vez que o ator Tom Hanks afirmou tê-los conhecido apenas na hora de filmar.

Os diálogos do roteiro de Billy Ray também são recheados de ironia. "Não se preocupe, não vou explodir tudo, não sou do Al Qaeda. Só queremos dinheiro", diz mais de uma vez o "politizado" capitão pirata Muse. Já em momentos de desespero, não se furta em dizer "Eu amo os Estados Unidos".

O pirata ainda questiona a presença excessiva de barcos pesqueiros americanos na costa da Somália. "Depois de levar nossos peixes, vai sobrar o quê?". Bingo.

