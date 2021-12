Elenco e direção fazem Homem de Ferro 3 superar o original

Tony Stark não é mais o mesmo. Após a invasão de alienígenas em Nova York, e a participação no grupo Os Vingadores, o alter ego do Homem de Ferro sofre com ataques de ansiedade e não consegue se concentrar como antes.

Enquanto isso, uma nova ameaça surge: Mandarim (Ben Kingsley), terrorista que pretende causar uma guerra entre os países árabes e os Estados Unidos e, para isso, conta com a ajuda do geneticista Aldrich Killian (Guy Pearce).

Tony Stark, enfraquecido, deve superar as dificuldades e combater os inimigos em Homem de Ferro 3, que chega nesta sexta-feira, 26, aos cinemas. O longa não é só uma sequência dos outros dois filmes do super-herói. Pode ser considerada como a de Os Vingadores (2012) também, dando cada vez mais unidade para o universo dos super-heróis da editora Marvel no cinema.

Ainda assim, Homem de Ferro 3 não foge do esquema de fim de trilogia. Após ser apresentado no primeiro longa e ter a popularidade concretizada no segundo, é a vez de passar por verdadeiras provações no terceiro.

Mas, ao contrário dos últimos exemplares de trilogias de super-heróis (O Homem Aranha e Batman Begins), a terceira parte de O Homem de Ferro consegue superar o original, chegando a ser uma das melhores adaptações de heróis para o cinema - apesar dos fãs conservadores possivelmente se irritarem com algumas liberdades em relação aos quadrinhos.

A escolha do diretor Shane Black (Beijos e Tiros), que também coescreveu o roteiro ao lado de Drew Pearce, foi acertada. Roteirista de Máquina Mortífera, Black humanizou Tony Stark, que aparece mais em cena, sem usar tanto a armadura do Homem de Ferro. Os diálogos são inspirados e recheados de ironias. Homem de Ferro 3 diverte até os não iniciados no universo do herói.

Elenco de peso - As participações de Ben Kingsley e Guy Pearce trouxeram um frescor a série. Os dois, excelentes atores, roubam a cena sempre que aparecem. Roberto Downey Jr. brilha quando a ironia predomina - a química entre ele e o garoto Ty Simpkins rende algumas das melhores piadas do filme -, mas peca em momentos-chave, quando são exigidas mais dramaticidade.

A atriz Gwyneth Paltrow consegue um destaque merecido neste terceiro longa, após servir mais como "figurante de luxo" nos dois primeiros. O roteiro também dá espaço para Don Cheadle, que se torna o herói Patriota de Ferro. O clímax do filme é empolgante, com direito a explosões e diversas armaduras voando.

Como todo filme da Marvel, é importante esperar o fim dos créditos para assistir a cena que, normalmente, conecta com a próxima aventura. No caso de Homem de Ferro 3, a cena serve para finalizar o longa com a participação de um personagem dos Vingadores em mais um divertido diálogo com Tony Stark.

Bruno Porciuncula* Elenco e direção fazem Homem de Ferro 3 superar o original

* O jornalista viajou a São Paulo à convite da Disney

