Elenco de O Concurso lança filme em Salvador

Quatro finalistas da última etapa do concurso de juiz Federal terão que se tolerar durante um fim de semana no Rio de Janeiro. Juntos, o gaúcho Rogério Carlos (Fábio Porchat), o cearense Freitas (Anderson De Rizzi) e o paulista Bernardo (Rodrigo Pandolfo) vão passar por apuros ao confiarem em Caio (Danton Mello), o candidato carioca. São essas aventuras que estão presentes no longa O Concurso, que estreia nesta sexta-feira, 19.

"O brasileiro é um povo que gosta de rir e os filmes nacionais estão se tornando cada vez melhores", disse o ator Fábio Porchat, que esteve em Salvador para o lançamento do filme. Interpretando o enrustido Rogério, ele disse que teve que tomar cuidado com uma marca registrada dele: o intenso uso de gestos ao falar. "Mantive minhas mãos perto do meu corpo o máximo possível. Só no final é que me soltei, para mostrar a evolução do personagem, que se liberta", explicou.

O baiano Érico Bras, que interpreta um travesti, contou que se divertiu nas gravações, mas sofreu com a transformação. "Não conseguia me mexer direito, pois a roupa era desconfortável", disse. Ele atribui o sucesso das comédias nacionais ao fato de falarem sobre o cotidiano. "O que vemos na tela pode acontecer com a gente ou com alguém conhecido, então está próximo da realidade do público", ressaltou.

O longa tem a direção de Pedro Vasconcelos, com uma carreira de diretor na televisão e no teatro, mas que estreia no cinema. "A escolha dele foi porque estávamos à procura de um diretor de atores. Por incrível que pareça, isso não é fácil.", explica o produtor Tuba.

