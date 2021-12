Eddie Redmayne será transexual em filme

Eddie Redmayne convenceu a crítica ao interpretar Stephen Hawking em A Teoria de Tudo, papel que lhe rendeu o Oscar de melhor ator em 2015. Agora, o britânico se prepara para The Danish Girl, no qual terá mais uma caracterização impactante nas telonas: um transexual.

O filme dirigido por Tom Hooper (Os Miseráveis e O Discurso do Rei) está em fase de filmagens e tem estreia prevista para 2016. A primeira foto do novo figurino mostra Redmayne com uma peruca ruiva, batom vermelho e traje feminino.

The Danish Girl é ambientado nos anos 1920 e conta a história do artista dinamarquês Einar Wegener. Após posar travestido para sua ex-mulher - que também era pintora -, permitiu-se descobrir seu lado feminino e se tornou a primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de redesignação sexual.

"Estou olhando para tudo com uma perspectiva feminina", disse Eddie ao The Daily Mail. "Como Sentar, caminhar, posar, colocar um par de meias. Como colocar um par de saltos altos e como andar neles. Tudo."

Einar Wegener viajou para a Alemanha em 1930 para se submeter à cirurgia, que ainda estava em uma esfera experimental. Nesta época, já havia mudado seu nome para Lile Elbe. A mudança de gênero foi destaque na imprensa europeia e o então rei da Dinamarca, Cristiano X, invalidou seu casamento com Gerda, em outubro do mesmo ano.

Lile se submeteu a cinco cirurgias durante o período de dois anos. A última, em 1932, foi a tentativa de implantação de um útero. Com a rejeição de seu organismo e complicações pós-cirúrgicas, a artista morreu aos 48 anos.

"Acho que é o papel mais sensível que já tive", comentou Eddie ao jornal britânico. "O perigo da cirurgia era extremo naquela época. É uma coisa muito corajosa o que Einar fez."

