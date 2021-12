Eastwood narra com sobriedade história de piloto americano

Em 15 de janeiro de 2009, o capitão Chesley Sullenberger, mais conhecido como Sully, evitou uma tragédia: o avião que ele pilotava sofreu um acidente no ar e perdeu os dois motores. Ele precisou fazer um pouso de emergência e o lugar mais adequado que encontrou para o pouso forçado foi no meio de um rio.

Sully - O Herói do Rio Hudson chega essa semana aos cinemas brasileiros, depois de ter sido adiado por conta da tragédia envolvendo o desastre de avião do time da Chapecoense. Mas o filme é menos sobre o incidente em si - que passou a ser chamado de "milagre do Hudson" - e mais sobre as suspeitas que recaem sobre o capitão.

Investigadores que cuidam do caso vão colocar em suspeita a decisão que ele tomou de arriscar um pouso forçado no meio de um rio. O homem, agora figura pública, inicialmente tido como um salvador - todos os passageiros saíram ilesos do incidente -, vai se tornar então um suspeito de ter agido irresponsavelmente, por mais contraditório que isso possa soar.

Herói americano

Essa história verídica é matéria prima ideal para que Clint Eastwood continue desenvolvendo um tema central em seus filmes, especialmente os mais recentes: a noção de heroísmo nos Estados Unidos.

Foi assim com seu filme anterior, o controverso Sniper Americano, que relativizava as ações de um atirador de elite do exército norte-americano. No caso de Sully, no entanto, temos uma personagem de moral indiscutível. Talvez isso seja um ponto fraco, pois o personagem perde em complexidade.

Vivido com comedimento por Tom Hanks, Sully é desde o início mostrado como homem íntegro, profissional zeloso. Ele revela suas preocupações em conversas com o copiloto Jeff Skiles (Aaron Eckhart), e também com a esposa (Laura Linney), com quem se comunica somente por telefone depois que sua vida virar de ponta cabeça.

De carne e osso

Essa pressão que recai sobre o personagem é o que mais interessa ao diretor. A seu favor, Sully defende o fator humano como resposta a sua decisão, depois que ela é confrontada com simulações de computador sobre atitudes a serem tomadas em casos de acidente como esse. O herói assume sua condição carnal.

Eastwood filma com sobriedade esse drama, sem nunca apelar para espetacularizações, mesmo nas ótimas cenas de flashback que revelam os momentos de tensão logo após o acidente e a rápida tomada de decisão de Sully.

O filme lembra muito outro trabalho recente sobre o mesmo tema: O Voo, de Robert Zemeckis, protagonizado por Denzel Washington. A moral torta do protagonista tornava sua situação mais complicada, mas o filme se perdia nos julgamentos morais. Sully, por sua vez, é o retrato da justeza do homem ciente de sua condição humana que esconde a figura heróica.

adblock ativo