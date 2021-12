Para os fãs que estavam com saudades do anime onde as cartas de duelo são usadas em combate, a espera acabou. Em breve estreia no Brasil, o filme mais recente da saga que acompanha as aventuras de Yugi e seus amigos, trata-se de “Yu-Gi-Oh! O Lado Negro das Dimensões” que fará sua estreia em terras tupiniquins no dia 1º de novembro.

Autor do mangá original, o longa tem o roteiro assinado por Kazuki Takahashi. O longa também traz de volta o dublador original do personagem, Marcelo Campos. “Voltar a dublar Yugi depois de mais de 15 anos é um reencontro incrível que parece uma viagem no tempo”, afirmou Marcelo.

O título estará disponível nas seguintes plataformas digitais de vídeo sob demanda: Looke, NOW, iTunes, Google Play, Vivo Play e Microsoft Store.

Igor Andrade É hora do duelo! Novo filme “Yu-Gi-Oh!” É lançado no Brasil

adblock ativo