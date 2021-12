Dublê morre em acidente na gravação de 'Deadpool 2'

Uma dublê morreu durante as filmagens de "Deadpool 2" em Vancouver, no Canadá. Joi 'SJ' Harris fazia acrobacias com uma moto quando houve o acidente.

Ela já tinha feito a mesma cena quatro vezes, mas no quinto take acabou perdendo o controle da moto e foi arremessada contra uma parede de vidro de um prédio próximo.

Segundo testemunhas, a dublê não teria acionado os freios do veículo antes do acidente. Ela estava vestida com a roupa da mutante Dominó, personagem da atriz Zazie Beetz no longa.

A gravação foi interrompida após o fato e a Fox, que é responsável pelo longa, disse estar "profundamente triste". "Nossos corações e orações estão com a família, amigos e colegas da integrante da equipe durante este momento difícil".

Outros casos

Outras gravações de filmes também tiveram acidentes recentemente. No último domingo, por exemplo, o ator Tom Cruise se machucou quando gravava a sequência de "Missão Impossível". O astro pulava entre dois prédios quando bateu na parede de um dos edifícios.

No mês passado, um dublê de "The Walking Dead " também morreu durante as filmagens da série. Por conta dos acidentes, os estúdios estão investindo em seguros.

