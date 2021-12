Diferente do primeiro trailer de "Ricki and The Flash", Meryl Streep deixa a música de lado para lidar de problemas familiares de Ricki Randazzo, uma veterana da música.

As imagens exploram o momento em que a cantora precisou fazer uma viagem de reencontro com os seus filhos.



Assista ao segundo trailer da trama:

Da Redação Drama familiar marca novo trailer de "Ricki and The Flash"

