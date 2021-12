Dona Flor para novas gerações

O icônico triângulo amoroso da literatura brasileira entra em cartaz nesta quinta, 2, nos cinemas. Dona Flor e Seus Dois Maridos, obra atemporal do baiano Jorge Amado, traz em novo remake fidelidade ao livro e à peça montada pelo diretor Pedro Vasconcelos.

No elenco, Juliana Paes, que já viveu Gabriela na TV, dá vida a mais um personagem amadiano e interpreta Dona Flor; Marcelo Faria surge como Vadinho – ele que vive o personagem na peça homônima desde 2007 – e Leandro Hassum tem a difícil missão de interpretar Teodoro, o taciturno farmacêutico.

O diretor Pedro Vasconcelos se propôs a trazer para o longa uma identidade única, sem referências à primeira obra. Um desafio e tanto, uma vez que a primeira versão de Dona Flor, dirigida por Bruno Barreto em 1976, foi por 34 anos recordista de público da cinematografia brasileira, levando mais de 10 milhões de pessoas às salas de cinema.

“Eu abandonei o filme anterior quando comecei a montar a peça. Não queria guardar imagens na cabeça e correr o risco de sair copiando alguma coisa, mesmo sem ter a intenção. Existem 40 anos de distância entre as duas obras, com certeza tem todas as diferenças do mundo”, afirma Pedro.

Atores felizes

Na coletiva de imprensa em Salvador, os atores afirmaram que o trabalho foi um presente. “É um filme muito feliz. Do começo ao fim, a gente só passou por processos deliciosos. Uma equipe muito família e de amigos de verdade. Foi como estar em casa. É um orgulho para mim ver que o nosso roteiro é fidedigno ao livro”, conta Juliana Paes, que tem a tarefa de interpretar Flor, antes vivida de forma marcante pela atriz Sônia Braga.

Para os atores, a atemporalidade da trama é resultado da genialidade da escrita de Jorge Amado para tratar com naturalidade temas humanos e importantes. “São histórias que nos encantam, que narram uma sociedade com genialidade”, opina Hassum.

“É por desenvolver com tanta qualidade a psiquê desses personagens, tão humanos e com vivências tão reais, que você sempre se identifica, nunca fica datado”, complementa Juliana.

A atriz encara o desafio de interpretar o segundo personagem de Jorge Amado (sendo que Gabriela também tinha sido vivida por Sônia Braga antes dela).

Juliana conta que se identifica mais com Flor, que com personalidade quebra paradigmas do mundo machista.

“Me sinto privilegiada, e é uma responsabilidade muito grande humanizar essa mulher que já dialogou com tantas outras mulheres que tiveram contato com ela e que ainda tem muito a dizer”, fala.

Marcelo Faria, que trouxe o personagem dos palcos para a telona, celebra neste filme uma relação de vários anos com Vadinho. “É um homem que é fora do seu tempo, personagem riquíssimo. Ele não se colocava nas pressões da sociedade”, conta Marcelo Faria, com admiração pelo irreverente personagem.

Novas gerações

O remake traz na essência um convite às novas geração que não conhecem a obra.

Com a adaptação feita para o cinema, a peça, que foi apresentada a quase 500 mil pessoas em cinco anos, ganha as telas com a promessa de reviver Jorge Amado e celebrar um dos grandes clássicos da literatura nacional.

