Dominação tem boa premissa, mas que não convence

Era para ser um bom filme de terror. Afinal, Dominação parte de uma premissa razoavelmente interessante. Pena que ficou só na intenção. Estrelado por Aaron Eckhart (Invasão à Casa Branca), Dominação é uma mistura meio maluca do clássico" O Exorcista" (1973) com "A Origem" (Inception, 2010).

Ele vive um certo Doutor Seth Ember, cientista que desenvolveu um método inovador para resolver casos de possessão demoníaca, entrando direto na consciência da vítima por meio do sono (como em A Origem). Uma vez lá dentro, ele "despeja" o coisa ruim aos tapas, razão pela qual ele diz que não é religioso, nem exorcista.

No filme, acompanhamos sua luta para expulsar o demônio do corpo de um mennino, Cameron (David Mazouz, o jovem Bruce Wayne do seriado Gotham).

O problema é que o filme não materializa - nem no roteiro, nem na sua linguagem cinematográfica - um clima de terror minimamente convincente. Para uma boa história atual desse gênero o recente seriado O Exorcista, que retoma a narrativa do filme, é bem mais empolgante.

