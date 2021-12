Dois Caras Legais renova buddy movies

Fórmula hollywoodiana consagrada, subgênero do policial, o buddy movie (filme de parceiros) ganha fôlego renovado em Dois Caras Legais. O diretor Shane Black, aliás, é uma autoridade: é dele o roteiro de Máquina Mortífera (1987), um dos maiores clássicos do buddy movie.

Em Dois Caras Legais, Black segue à risca as regras do estilo: os protagonistas se detestam, mas têm de trabalhar juntos e, eventualmente, aprendem a apreciar a companhia um do outro, ou ao menos, a se respeitar - tudo isso, enquanto combatem criminosos entre cenas de tiroteio, brigas e perseguições.

A boa notícia é que, aqui, todo esse roteiro pré-determinado é temperado com muitas cenas absurdamente cômicas de humor negro em um ambiente de época - no caso, Los Angeles em 1977.

Química bem resolvida

A dupla em questão é formada por Jackson Healy (Russell Crowe) e Holland March (Ryan Gosling). O primeiro é um pé de cana pouco afeito ao diálogo e bom de briga.

O segundo é um detetive fracassado, meio atrapalhado, com uma filha pré-adolescente, Holly (Angourie Rice), claramente mais esperta do que ele. Juntos, Healy, March e, eventualmente, Holly, se embrenham em uma trama meio intrincada, envolvendo uma atriz pornô sumida, um grupo de terroristas e um caso de corrupção na indústria automobilística.

Na verdade, os detalhes da trama em si pouco importam neste filme. Sua força reside na excelente química entre os protagonistas - com destaque para Ryan Gosling, cujo personagem parece incapaz de abrir uma porta sem causar um acidente, e a jovem Angourie Rice, que rouba várias cenas como a filha deste.

Russel Crowe também está à vontade como o brucutu de bom coração, que sempre surge no último momento para salvar a pátria. Subjacente à trama, há um comentário ferino sobre a decadência da indústria automobilística norte-americana, aquelas coisas que só a perspectiva do tempo deixam entrever. Ótima diversão.

adblock ativo