Dois baianos concorrem no mais tradicional festival do País

Dois longas-metragens baianos disputam o mais tradicional evento audiovisual do País, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que abre nesta terça-feira, 17, a sua 46ª edição. Hereros Angola, do fotógrafo Sérgio Guerra, concorre na mostra de documentários, enquanto que Depois da Chuva, de Cláudio Marques e Marilia Hughes, disputa a categoria de ficção.

O Festival de Brasília distribui R$ 700 mil em prêmios e até o próximo dia 24, quando acontece a cerimônia de encerramento, vai exibir mais de 30 produções, a maior parte inédita.

É uma radiografia da diversidade nacional, que começa nesta terça-feira, 17, às 20h30, na Sala Villa-Lobos do Teatro Nacional, com a exibição, fora de concurso, do documentário Revelando Sebastião Salgado, de Betse de Paula.

Documentário

Hereros Angola conquistou o seu lugar entre os seis documentários selecionados contando a história dos povos hereros, de Angola. Uma cultura milenar, pouco conhecida até no seu próprio país, que marca a estreia do fotógrafo Sérgio Guerra no cinema. "Eu me encantei com tudo que aquelas pessoas tinham a dizer, minha vida mudou depois de conhecê-los melhor", confessa o diretor.

Vai concorrer com cineastas experientes, como Maria Augusta Ramos (do filme Morro dos Prazeres) e Noilton Nunes (Arte do Renascimento: uma Cinebiografia de Silvio Tendler). Hereros Angola será exibido na sexta-feira, 20, às 19 horas, no Cine Brasília (sede principal do evento).

Ficção

Já Depois da Chuva, que também marca a estreia de Cláudio Marques e Marilia Hughes em longa-metragens, ambienta-se no Brasil dos anos 1980, na época da abertura política.

Conta a história de um adolescente, interpretado pelo ator estreante Pedro Maia, que vive um tempo de descobertas quando o País inteiro passa por grandes mudanças. O filme é cartaz na quinta-feira, na sessão das 21 horas, também no Cine Brasília.

O filme concorre com outros cinco filmes, entre eles, Amor, Plástico e Barulho (PE), de Renata Pinheiro, e Avanti Popolo (SP), de Michael Wahrman, mais dois realizadores estreantes em ficção de longa-metragem.

Completa a lista Exilados do Vulcão (RJ), de Paula Gaitán (RJ), Os Pobres Diabos (CE), de Rosemberg Cariry, e Riocorrente (SP), de Paulo Sacramento.

