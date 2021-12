Documentários baianos são premiados no CachoeiraDoc

Dois documentários baianos estão entre os premiados da Mostra Competitiva Nacional da quarta edição do Festival de Documentários de Cachoeira (CachoeiraDoc), que acontece desde terça-feira, 3, em Cachoeira, e termina neste domingo, 8.

"Jessy" (Bahia, 2013, 13min.), de Paula Lice, Rodrigo Luna e Ronei Jorge e "Procurando Rita" (Bahia, 2012, 7 min.), de Evandro Freitas, receberam do júri Jovem o prêmio de melhor curta-metragem e uma Menção Honrosa respectivamente.

O prêmio de melhor longa-metragem ficou com "Os dias com ele" (São Paulo, 2013, 107 min.), de Maria Clara Escobar. Nele, a cineasta mergulha no passado quase desconhecido de seu pai. O documentário também venceu a 16ª Mostra de Cinema de Tiradentes.

O júri oficial escolheu o documentário "Mauro em Caiena" (Ceará, 2012, 18 min.), de Leonardo Mouramateus, como melhor curta-metragem.

Neste domingo, o CachoeiraDoc prossegue com a Mostra recôncavo. Serão exibidos "Diálogos com o sagrado" (Bahia,2012, 40 min.), de Ângela Figueiredo e Fabrício Jabar; "Flor do Barro" (Bahia, 2013, 8 min.), de Vonaldo Mota e Luciana Sacramento; "Para se contar uma história" (Bahia, 2013, 28 min.), de Elen Linth, Diego Jesus e Leandro Rodrigues; e "Samba de Roda" (Bahia, 2013, 7 min.), de Diego Jesus, Elen Linth, Leandro Rodrigues, Lucicleide Cruz (Neguinha), Jefferson Parreira e Robson Moreira. Em seguida haverá a premiação local.

O júri jovem é formado por alunos do curso Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) André Santana, Ary Rosa e Maíra Conde. O júri oficial conta com o cineasta Adirley Queirós, o professor e pesquisador da Faculdade de Comunicação da UFBA, José Francisco Serafim, e o crítico de cinema, diretor e professor, Juliano Gomes.

