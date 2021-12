Documentário 'Triunfo' vence o In-Edit Brasil

Entre 60 concorrentes, o filme Triunfo foi declarado vencedor da 6.ª edição do festival In-Edit Brasil pelo voto do júri especializado no domingo, dia 11. O evento promove, anualmente, a exibição de documentários musicais e premia os destaques de cada edição.

Triunfo mostra a história do dançarino e ativista social Nelson Triunfo, conhecido popularmente pelo apelido "Pai do Hip Hop". Pernambucano, ele se mudou para São Paulo em 1977 e adotou em seu sobrenome artístico o nome de sua cidade. Foi um dos precursores da música e cultura black no Brasil e pioneiro na introdução do break dance no País. O documentário tem direção de Cauê Angeli e Hernani Ramos e conta com depoimentos de diversos artistas influenciados por seu trabalho, como o dançarino Carlinhos de Jesus, os cantores Wilson Simoninha e Sandra de Sá, e os rappers Criolo e Thaíde.

Na eleição do júri popular, Olho Nu, de Joel Pizzini, foi eleito o melhor da competição nacional. O filme retrata a trajetória do cantor Ney Matogrosso. Também entre os premiados, A Farra do Circo, de Roberto Berliner e Pedro Bronz, recebeu menção honrosa por contar a história do icônico Circo Voador carioca, uma das principais casas de shows do Rio.

Durante dez dias, o In-Edit exibiu 60 produções, das quais 36 ainda eram inéditas no circuito nacional, como o americano A Um Passo do Estrelato, de Morgan Neville, premiado no Oscar deste ano na categoria documentário. O filme acompanha a trajetória de cantoras de apoio, as backing vocals, de artistas famosos, como Stevie Wonder, Sting, Bruce Springsteen, Sheryl Crow, entre outros.

A 6.ª edição do In-Edit prestou homenagem ao cineasta holandês Frank Scheffer, que teve sete filmes exibidos ao longo da programação, como os documentários sobre Frank Zappa e John Cage.

Segunda chance

Até esta quarta-feira, 14, o CineSesc promove o In-Edit Replay, com sessões dos filmes premiados desde o nascimento do festival. Nesya terça-feira, 13, às 15 h, exibições de Vou Rifar Meu Coração e, às 17 h, Triunfo. Quarta, será vez de DZI Croquetes abrir a sequência, às 15 h, seguido por Filhos de João, O Admirável Mundo Novo Baiano, às 17h.

