Documentário sobre o Los Hermanos será lançado em Salvador

O documentário Los Hermanos - Esse é ó o Começo do Fim da Nossa Vida vai estrear em Salvador no dia 14 de maio, onde ficará em cartaz em uma sala do Cinemark Salvador Shopping.

O filme, dirigido por Maria Ribeiro, mostra a reunião de Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Bruno Medina e Rodrigo Barba cinco anos após terem anunciado o fim da banda. Eles lançaram uma turnê que percorreu 12 cidades brasileiras. O documentário acompanha as apresentações em cinco dessas cidades (Recife, Brasília, Salvador, Porto Alegre e Rio de Janeiro), revelando o cotidiano de uma turnê, os bastidores dos shows e a participação dos fãs.

