O documentário sobre a vida do cantor e compositor "Dominguinhos", que leva o mesmo nome, tem estreia nacional no dia 22 de maio. Com direção de Joaquim Castro, Eduardo Nazarian e Mariana Aydar, o longa exibe imagens do arquivo pessoal do artista.

A obra, narrada pelo próprio sanfoneiro, também mostra a sua infância, o primeiro instrumento e trechos de shows e duetos com personalidades da música como Luiz Gonzaga, Gal Costa, Gilberto Gil, Elba Ramalho, Nana Caymmi e Nara Leão.

A homenagem ao músico rendeu a websérie Dominguinhos+, com oito episódios e participações de Lenine, Gilberto Gil, Djavan, entre outros.

Dominguinhos faleceu em julho de 2013, aos 72 anos, em decorrência de complicações infecciosas e cardíacas.

Veja o teaser do filme:

Da Redação

Documentário sobre Dominguinhos estreia em maio

adblock ativo