Documentário sobre comunidade Guerreira Zeferina é lançado nesta segunda

Será lançado nesta segunda-feira, 13, o documentário que aborda a história de luta da comunidade Guerreira Zeferina. O lançamento será destinado para convidados no Espaço Glauber Rocha, porém o conteúdo estará disponibilizado online.

A obra é uma realização da Prefeitura de Salvador, com produção da agência Propeg. O filme possui direção de Márcio Cavalcanti, que também assina as produções 'Sou Carnaval' e 'Bahia, Minha Vida'. O documentário possui quase 25 minutos de duração e faz um paralelo entre as guerreiras do presente, que possuem histórias de superação, com a heroína do passado, que originou o nome da comunidade, que teve a face transformada pela construção do conjunto habitacional pelo município a partir de 2018.

O filme possui entrevistas, imagens da antiga Cidade de Plástico e da paisagem atual das "zeferinas".

“Quando pintou a ideia de fazer um documentário sobre aquela história tão forte, eu parei para pensar sobre aquele lugar que já conhecia. Então, busquei entender mais e achar um recorte para contar aquela história de superação que ocorreu graças à intervenção da Prefeitura”, conta Márcio Cavalcante.

A obra inicialmente teve como objetivo resgatar a trajetória da guerreira Zeferina 1826, alternando com a história das mulheres guerreiras da atualidade.

“Nossas atrizes são quatro mulheres que fizeram parte daquela ocupação, que sobreviveram a todas as dificuldades daquele lugar e têm uma vida de superação. Fizemos esse paralelo histórico com a guerreira lutadora do passado. Disso, surgiu o nome do filme”, explica o diretor.

As gravações foram realizadas em 10 dias, sendo noive na comunidade e um para filmagens de reconstituição histórica no Parque São Bartolomeu.

