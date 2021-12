Documentário sobre combate à intolerância religiosa será lançado em Salvador

Será lançado na próxima terça-feira, 11, em Salvador, o documentário ‘A Luta Sagrada – O combate à intolerância no estado da Bahia’. O evento acontece na Saladearte Cinema do Museu, no Corredor da Vitória, às 18h. Após a exibição, haverá um bate-papo com o diretor Filó Filho e convidados.

Ambientado em Salvador e em cidades do Recôncavo baiano, o filme reúne depoimentos de representantes de diversos segmentos religiosos e institucionais na luta das religiões de matriz africana contra a intolerância religiosa no estado da Bahia.

“A intolerância religiosa é uma das mais desprezíveis formas de desrespeito aos direitos humanos e às liberdades individuais, e A Luta Sagrada traz isso à tona, para que busquemos valorizar a paz e a boa convivência entre as religiões existentes na sociedade”, destaca o cineasta.

