Documentário sobre Chico Buarque abre Festival do Rio

O filme "Chico - Artista Brasileiro" emocionou e arrancou palmas dos convidados que assistiram à sessão de abertura da 17 edição do Festival do Rio, realizada na noite de desta quinta-feira, 1, no Cine Odeon, na capital carioca. Sem a presença do homenageado, atores, músicos e diretores de cinema viram na tela o bem humorado Chico Buarque falar sobre infância, família, casamento, música, ditadura e literatura.

O longa de Miguel Faria Junior mostrou momentos de intimidade do músico em entrevista com ele e depoimentos recentes e antigos de artistas próximos, como Edu Lobo, Rui Guerra, Vinicius de Moraes e Tom Jobim.

O roteiro tem a música como guia, ao mesclar o tom documental que recupera apresentações e entrevistas antigas com performances feitas especificamente para o filme. Nelas, o próprio Chico Buarque canta com maturidade alguns de seus sucessos e cantores como a portuguesa Caminho, Milton Nascimento, Nei Mato Grosso, Péricles e a atriz baiana Laila Garin interpretam suas canções favoritas do compositor.

"Fiquei muito emocionada, chorei várias vezes. Não sabia como as canções gravadas iam ser inseridas no roteiro, como essa dramaturgia ia ser construída", disse Laila após o filme.

O baiano Antônio Pitanga também elogiou a produção por desnudar a personalidade do artista. "Chico é Chico. O filme retrata muito bem esse brasileiro, esse estado de genialidade, generosidade e humor. É uma geração que com todos os problemas que nós tivemos de ditadura tem a leveza da vida. Ele é esse brasileiro no qual a gente se vê".

A estreia de "Chico - Artista Brasileiro" em circuito comercial está marcada para 26 de novembro.

O Festival do Rio acontece até 14 de outubro em diversos espaços da capital carioca, trazendo 250 filmes de 16 países.

*A jornalista viajou a convite da Sony.

adblock ativo