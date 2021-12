Mesmo que não fosse dirigido por Nelson Hoineff, o maior documentarista brasileiro vivo (após a trágica morte de Eduardo Coutinho, em 2014), o filme Cauby: Começaria Tudo Outra Vez já valeria uma conferida atenta. Afinal, seu objeto de investigação é ninguém menos que um dos maiores fenômenos populares do país em todos os tempos, o cantor Cauby Peixoto.

Com pré-estreia marcada para esta quinta-feira, 18, às 21h, no Shopping Paseo, em Salvador (só entra em circuito na semana que vem), o documentário tem feito boa carreira nos festivais desde sua première no Festival do Rio, em 2013, quando foi aplaudido de pé por minutos a fio.

No filme, acompanhamos a câmera de Hoineff quase sempre orbitando a estrela do show em vários momentos íntimos: Cauby no camarim, Cauby no quarto com a secretária escolhendo o terno de lantejoulas da noite, Cauby sendo maquiado, Cauby na coxia, Cauby no palco logo antes do show, aguardando a cortina subir - e até a sala de estar de Cauby, examinada pela lente atenta do diretor.

Sujeito reservado, poder-se-ia até pensar que o cantor se sentiu invadido em algum momento, mas não: "Nunca fui importunado. Nem no camarim, nem na coxia. Fui sempre respeitado. Nada foi feito que não quisesse fazer", conta Cauby, em breve entrevista por e-mail.

Chico Castro Jr. Documentário sobre Cauby tem pré-estreia em Salvador

Bom saber disso, porque aqueles que sempre especularam sobre a sexualidade do cantor terão um motivo a mais para assistir ao documentário: nele, Cauby conta que na infância e adolescência teve encontros sexuais com outros meninos, em uma declaração inédita.

Por telefone, Nelson Hoineff afirma que o trecho, que parece espontâneo na tela, envolveu dias de negociação. "Ele é complicado quando fala da sexualidade. Aquilo foi um processo que levou mais de uma semana", revela.

"Ele estava mostrando os ternos que ia usar naquela noite, aí conseguimos um momento. Expulsei Nancy (a secretária) da cena, dei um pontapé na porta e evitei ter outras pessoas por perto. E aí ele falou", relata Nelson.

Apesar da declaração difícil, Cauby diz ter apreciado o resultado final do filme: "Sim, gostei muito. Se faz jus, os que assistirem e me conhecem irão dizer", afirma.

"Extrair coisas das pessoas às vezes é um processo penoso, mas bem sucedido se você ganha a confiança de maneira verdadeira, correta. Aí a pessoa fica à vontade. É o que acontece nessa sequência", conta Nelson.

"Depois ele diz que optou por mulher, mas aquela coisa toda que ele fala - e ele mesmo ri do que falou - isso é totalmente inédito", diz.

Cauby no rock e nos EUA

Mas nem só de revelações picantes se faz este documentário. Além de depoimentos de Rodrigo Faour, Ricardo Cravo Albin, Maria Bethânia, Agnaldo Timóteo, produtores, fãs e pessoas com quem Cauby trabalhou, Hoineff costura muitas cenas de arquivo (algumas delas bem raras) com Cauby fazendo o que sabe fazer melhor: cantar.

Pelo menos duas são bem curiosas e merecem menção: Cauby bem novinho, no filme Minha Sogra é da Polícia (1958), introduzindo o rock no Brasil, com That's Rock, música de Carlos Imperial. Um ano antes, olha lá o cantor nos Estados Unidos, sob o pseudônimo Ron Coby, cantando I Go, versão para Maracangalha, de Dorival Caymmi, no filme Jamboree (1957), de Roy Lockwood.

Mas talvez o personagem mais interessante do filme - depois de Cauby, claro - seja um jovem de quinze anos, fã do cantor. Hoineff o acompanha em sebos, nos quais caça antigos LPs e, finalmente, em um show, no qual coloca fã e ídolo frente a frente. Infelizmente, a cena pareceu não render tanto quanto o diretor esperava e a sensação que fica é de anti-clímax.

Fim da agressão

Documentarista de vasta experiência, Cauby é o quarto documentário de longa-metragem de Nelson Hoineff, depois de O Homem Pode Voar (2006, sobre Santos-Dumont), Alô, Alô, Terezinha! (2008, sobre Chacrinha) e Caro Francis (2009, sobre o jornalista Paulo Francis).

Mas foi na TV que seu nome estourou, ainda nos anos 1980, quando dirigiu a premiada série (ousadíssima para a época) Documento Especial, na extinta TV Manchete, com grande sucesso.

Biógrafo não-convencional, Hoineff comemorou a liberação das biografias não-autorizadas pelo STF: "Isso é da maior importância e muda a história do Brasil completamente, pois retira também dos documentários a necessidade ou de ser chapa branca ou de criar mil instrumentos para fugir a essa chapa branca. O que havia até agora era uma agressão tão grande que, às vezes, nem nos dávamos conta disso".

