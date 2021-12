Documentário sobre Carnaval de Salvador estreia nas telonas no dia 24

A maior festa popular do planeta é o tema do documentário ‘Sou Carnaval de São Salvador’, que estreia nos cinemas no dia 24 de janeiro. Com direção e roteiro de Marcio Cavalcante e narração do ator baiano João Miguel, o documentário é o resultado de mais de 500 entrevistas e filmagens realizadas entre 2014 e 2018.

A produção retrata a história da festa baiana, transitando pela música, cultura, povo e dança, para tentar entender o motivo do que move o povo a viver a folia. No roteiro, o Carnaval é apresentado por vários ângulos. As ruas de Salvador são mostradas como um palco que reúne uma manifestação popular plural, rica e única.

Veja o trailer:

