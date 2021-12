Os fãs de Amy Winehouse em Salvador já podem comemorar. O documentário Amy, que aborda a vida da cantora, morta em 2011, será exibido em uma sala da rede Cinemark, no Salvador Shopping. As sessões são sábado, 26, às 22h30, e segunda, 28, e terça, 29, às 19h30. Os ingressos custam R$ 40 (inteira).

O documentário estreou no festival de Cannes deste ano e mostra um retrato da cantora, expondo tanto sua vida pessoal - com imagens inéditas de arquivos de amigos e familiares - como sua trajetória profissional. Amy reúne entrevistas com a própria artista, amigos e parentes, o filme apresenta músicas e imagens nunca antes reveladas.

Entre os aspectos retratados pela obra estão o relacionamento de Amy com outros cantores, seu bom humor e também seu conturbado envolvimento com drogas e a fama. A direção é de Asif Kapadia, que comandou o documentário Senna.

Da redação Documentário sobre Amy Winehouse é exibido em Salvador

