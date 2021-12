Na terça-feira, 20, foi divulgado o trailer do filme "Missão Bolívia, dialogar e documentar", novo trabalho do documentarista baiano Dado Galvão.

O longa revela o descaso da política externa brasileira no caso do senador boliviano Roger Pinto Molina, que passou mais de um ano asilado no edifício da embaixada do Brasil em La Paz, na Bolívia.

Molina denunciou o envolvimento de membros do governo do presidente Evo Morales com o narcotráfico, tornando-se vítima de perseguição política. Em agosto de 2013, ele foi resgatado do seu país pelo diplomata brasileiro Eduardo Saboia, sem o conhecimento dos governos brasileiro e boliviano.

Além desta história, fatos como a prisão de 12 brasileiros, torcedores do time de futebol Corinthians, acusados pela morte de um adolescente em um jogo da Libertadores da América, tráfico de drogas e outras situações referentes à relação diplomática entre Brasil e Bolívia também são abordados no filme.

A película conta com as participações especiais dos diplomatas Eduardo Saboia, Marcel Biato e Jerjes Talavera, dos senadores Roger Pinto Molina, Ricardo Ferraço, Alvaro Dias, Sérgio Petecão, do advogado Fernando Tibúrcio e dos ex-presidentes da Bolívia, Carlos Mesa e Jorge Quiroga.

As exibições públicas do documentário já podem ser solicitadas, mas só acontecerão a partir do mês de julho.

Trailer

Da Redação Documentário revela tensão entre Brasil e Bolívia; veja

