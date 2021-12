Documentário resgata histórias de Itapuã através das canções

Com uma beleza ímpar que inspirou tantos artistas, e contradições que parecem ampliadas diante do contraste com o que a arte eternizou, o documentário Itapuã - As Canções de Um Lugar, de João Franco, será lançado hoje, às 19h30, na Praça Vinicius de Moraes. A partir das 20 horas, o filme será exibido, para convidados, no Mar Brasil Hotel — casa em que o poeta Vinicius morou entre 1974 e 1980.

"Não queremos congelar ou idealizar o bairro, mas é preciso haver referências e que as pessoas saibam das histórias daqui, dos que frequentaram o bairro e que essa história não se perca", diz Franco, jornalista e documentarista que nasceu lá.

Na abertura do filme, uma das integrantes do grupo Ganhadeiras de Itapuã canta: "Ai, tem dó, de ver o meu penar". É um dos versos da música Rainha do Mar, de Dorival Caymmi, a quem o documentário também homenageia no centenário de nascimento.

Alem de Caymmi e Vinicius, trata de outros aspectos, como a caça às baleias no século 19 e personagens que desenvolveram vínculos com o bairro, como os Novos Baianos, Gilberto Gil, Roberto e Cezar Mendes.



Novas gerações

Com duração de 46 minutos, João entrevistou personalidades como Toquinho, Gesse Gessy, Arnaldo Antunes, Capinan, Galvão, Roberto Mendes, Jorge Portugal, Auta Rosa e Amadeu Alves, entre outros.

"Espero que o documentário sirva para que as novas gerações possam ter uma referência do que é este lugar, quem frequentou, a importância das canções que foram feitas e do povo daqui; mas também como uma memória viva para aqueles que viveram uma outra época".

A ideia de Franco é distribuir o filme para escolas e chamar a atenção de outras localidades com potencialidades naturais, culturais e riscos semelhantes.

"Itapuã não vai voltar a ser o que foi, mas é possivel fazer um resgate e reavivar uma relação com os que nos antecederam. Se isso acontecer, o convívio social será mais harmonioso, porque as pessoas vão se identificar e respeitar o lugar. É como se Itapuã fosse uma pedra com uma crosta que só é preciso dar um brilho, polir, valorizar", acredita Franco.

