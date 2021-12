Documentário mostra visão de Scorsese sobre o cinema

Conhecer a história da sétima arte por meio do olhar de um de seus expoentes é privilégio de poucos. É justamente esta a proposta de Uma Viagem Pessoal com Martin Scorsese pelo Cinema Americano (1995), documentário que marca o Cinema no Palacete das Artes este mês.

Nesta quarta-feira, 7, o projeto abre a programação exibindo a primeira parte (75 minutos) da produção lançada no Brasil em três episódios, em que o cineasta mostra os filmes que mais marcaram sua juventude.

Scorsese, de forma didática, apresenta os gêneros do cinema americano e conduz o espectador em uma viagem que vai de Griffith, Buster Keaton, Chaplin, Elia Kazan, Wilder a Kubrick.

Cenas de grandes filmes serão apresentadas por meio da experiência pessoal do diretor, que conta ainda com participações de figuras lendárias como Gregory Peck, Billy Wilder, Francis Ford Coppola, Brian de Palma, Samuel Füller, além de imagens de arquivo com Fritz Lang e John Ford.

Até o dia 23, as partes inéditas serão apresentadas às quartas-feiras e reprisadas às sextas, sempre às 17 horas. Nos dias 28 e 30 será exibido o filme James Dean, Memórias de um Rebelde.

Mais informações no site www.palacetedasartes.ba.gov.br.

adblock ativo